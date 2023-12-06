Головна ялинка України запалила вогні: фото та відео "Телеграфа"

Ялинку та фотозону прикрасили у патріотичному стилі

У Києві за традицією на День Святого Миколая відкрили головну ялинку країни на Софіївській площі. Вогні на зимовій красуні запалив мер столиці Віталій Кличко.

Ексклюзивні фото із відкриття для "Телеграфа" зробив кореспондент Ян Доброносов. На Софіївській площі зібралося чимало людей.

За словами Віталія Кличка, 12-метрова ялинка штучна, як і минулого року. Вона встановлена за гроші меценатів, а тема локації називається "Хоробрі серця" та присвячена українським захисникам та захисницям. На вершині ялинки замість зірки красується золотистий тризуб, а іграшки підібрані кольорами прапора — блакитні та жовті.

Поруч із ялинкою облаштовано фотозону у вигляді серця, присвячену українським воїнам. Адже 6 грудня не лише День Святого Миколая, а й День ЗСУ. Навколо серця також розміщені менші ялинки, які прикрашені жовто-синіми серцями.

"За донат кожен відвідувач може забрати з собою одну прикрасу на згадку. Задонатити можна через qr-коди, які надають благодійні та волонтерські організації, які приєдналися до ініціативи", – розповів Віталій Кличко.

На Софіївській площі зібралися як дорослі, так і діти. Усі вони з радістю фотографувалися на тлі новорічних декорацій, сміялися та раділи святам. Мер столиці додав, що путін прагне залякати українців та відібрати у них свято, але завдяки тим, хто сьогодні на фронті, українці мають можливість відзначати свята.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, де у Києві можна купити ялинку на Новий рік. Опубліковано адреси офіційних місць.