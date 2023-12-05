Де в Києві можна офіційно купити ялинку на Новий рік: повний перелік адрес

Ярмарки, на яких можна придбати новорічні дерева, працюватимуть у кожному з районів столиці

У Києві почали функціонувати офіційні ялинкові ярмарки, де всі охочі зможуть придбати "легальні" дерева. Їх вирощують на спеціальних плантаціях лісничими господарствами і вони є повністю безпечними.

Про це повідомили на офіційному сайті КМДА з посиланням на інформацію Департаменту промисловості та розвитку підприємництва. Ярмарки поступово відкриватимуться в кожному з районів столиці.

Усі локації офіційно затверджені у столичній мерії та вони працюватимуть традиційно до 31 грудня. Так, у 2023 році у Києві функціонуватиме 150 законних сезонних ярмарків із продажу натуральних хвойних дерев та новорічних прикрас.

Жителів та гостей столиці наполегливо закликають купувати хвойні дерева виключно в офіційних точках продажу, адже на стихійних ринках ялинки реалізуються без документів і можуть бути шкідливими для оточуючих. Варто розуміти, що нелегальні дерева можуть завозитися з зон із підвищеним радіаційним фоном, що негативно позначиться на здоров’ї людини.

Також у КМДА нагадують, що всі натуральні ялинки мають бути чиповані або мати ідентифікаційну бирку з цифровим номером, за яким можна перевірити легальність походження дерева.

Ознаки легальної ялинки

Так, придбати легальну ялинку в офіційній точці продажу можна буде за наступними адресами (список за районами Києва):

Адреси ялинкових ярмарків у Києві

Адреси ялинкових ярмарків у Києві

Адреси ялинкових ярмарків у Києві

Адреси ялинкових ярмарків у Києві

Адреси ялинкових ярмарків у Києві

Адреси ялинкових ярмарків у Києві

Адреси ялинкових ярмарків у Києві

Адреси ялинкових ярмарків у Києві

Адреси ялинкових ярмарків у Києві

Адреси ялинкових ярмарків у Києві

Адреси ялинкових ярмарків у Києві

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, що у Києві почали прикрашати головну ялинку країни (відео). Її урочисте відкриття відбудеться у середу, 6 грудня, та буде приурочено до святкування Дня святого Миколая. Вогні на ялинці планують запалити з настанням сутінків.

Ялинка буде встановлена виключно на кошти меценатів та з дотриманням режиму обмеження використання електроенергії. Кошти з бюджету Києва не виділятимуться.