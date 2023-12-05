Где в Киеве можно официально купить елку на Новый год: полный перечень адресов

Ярмарки, на которых можно приобрести новогодние деревья, будут работать в каждом из районов столицы

В Киеве со вторника, 5 декабря, начали функционировать официальные елочные ярмарки, где продаются "легальные" деревья. Их выращивают на специальных плантациях лесничими хозяйствами и они полностью безопасны.

Об этом сообщили на официальном сайте КГГА со ссылкой на информацию Департамента промышленности и развития предпринимательства. Ярмарки будут постепенно открываться в каждом из районов столицы.

Все локации официально утверждены в столичной мэрии и они будут работать традиционно до 31 декабря. Так, в 2023 году в Киеве будет функционировать 150 законных сезонных ярмарок по продаже натуральных хвойных деревьев и новогодних украшений.

Жителей и гостей столицы настоятельно призывают приобретать хвойные деревья исключительно в официальных точках продаж, ведь на стихийных рынках елки реализуются без документов и могут содержать вредные "примеси". Стоит понимать, что нелегальные деревья могут завозиться из зон с повышенным радиационным фоном, что негативно скажется на здоровье человека.

Также в КГГА напоминают, что все натуральные елки должны быть чипированы или иметь идентификационную бирку с цифровым номером, по которому можно проверить легальность происхождения дерева.

Признаки легальной елки

Так, приобрести легальную елку в официальной точке продажи можно будет по следующим адресам (список по районам Киева):

Адреса елочных ярмарок в Киеве

Адреса елочных ярмарок в Киеве

Адреса елочных ярмарок в Киеве

Адреса елочных ярмарок в Киеве

Адреса елочных ярмарок в Киеве

Адреса елочных ярмарок в Киеве

Адреса елочных ярмарок в Киеве

Адреса елочных ярмарок в Киеве

Адреса елочных ярмарок в Киеве

Адреса елочных ярмарок в Киеве

Адреса елочных ярмарок в Киеве

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что в Киеве начали украшать главную елку страны (видео). Ее торжественное открытие состоится в среду, 6 декабря, и будет приурочено к празднованию Дня святого Николая. Огни на елке планируют зажечь с наступлением сумерек.

Елка будет установлена исключительно на средства меценатов и с соблюдением режима ограничения использования электроэнергии. Средства из бюджета Киева выделяться не будут.