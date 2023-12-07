В одном из районов Киева засияла многометровая елка и появился сказочный дракон (фото, видео)

Массовые мероприятия и ярмарки, в этом году, проводиться не будут

В День Святого Николая, 6 декабря, в Дарницком районе столицы зажглись огни на 10-метровой искусственной елке. Как и в минувшем году новогодняя красавица была установлена в сквере имени Александра Кошица.

Об этом сообщил на своей официальной странице в Фейсбук глава Дарницкой райгосадминистрации Николай Калашник. Чиновник подчеркнул, что елка была приобретена еще несколько лет назад, а все декорации сделаны собственными усилиями — без привлечения бюджетных средств.

Так, в сквере имени Александра Кошица открыли не только елку, но и обустроили возле нее яркую праздничную локацию с иллюминацией и фотозонами.

"Также для детей мы собственными силами создали сказочную локацию, где можно сделать фотографии на память", — отметил Николай Калашник.

В сквере установили сказочного оленя, который везет сани с подарками и дракона, который является символом наступающего 2024 года. Кроме этого здесь можно найти еще несколько интересных фотозон.

Иллюминация будет работать в режиме экономии

Иллюминация будет работать в режиме экономии

Елка имеет в высоту 10 метров и она была куплена еще пару лет назад, а все сказочные фотозоны работают с соблюдением режима экономии электроэнергии.

Данная локация будет функционировать до 10 января, а затем ее демонтируют.

Массовые мероприятия в этом году проводиться не будут из соображений безопасности.

Сквер Кошица в Дарницком районе

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что главная елка Украины зажгла огни на Софийской площади. Огни на зимней красавице зажег мэр столицы Виталий Кличко.

По словам Виталия Кличко, 12-метровая елка искусственная, как и в прошлом году. Она установлена за деньги меценатов, а тема локации называется "Храбрые сердца" и посвящена украинским защитникам и защитницам. На вершине елки вместо звезды красуется золотистый трезубец, а игрушки подобраны в цвета флага — голубые и желтые.