В одному з районів Києва засяяла багатометрова ялинка та з’явився казковий дракон (фото, відео)

Масові заходи та ярмарки у Києві цього року проводитися не будуть

У День Святого Миколая, 6 грудня, у Дарницькому районі столиці засяяли вогні на 10-метровій штучній ялинці. Як і минулого року новорічну красуню було встановлено у сквері імені Олександра Кошиця.

Про це повідомив на своїй офіційній сторінці у Фейсбук голова Дарницької райдержадміністрації Микола Калашник. Чиновник наголосив на тому, що ялинку було придбано ще кілька років тому, а всі декорації зроблено власними силами — без залучення бюджетних коштів.

Так, у сквері імені Олександра Кошиця відкрили не лише ялинку, а й облаштували біля неї яскраву святкову локацію з ілюмінацією та фотозонами.

"Також для дітей ми власноруч створили казкову локацію, де можна зробити світлини на згадку", — зазначив Микола Калашник.

У сквері встановили казкового оленя, який везе сани з подарунками та дракона, який є символом 2024 року. Також тут є ще декілька цікавих фотозон.

Ілюмінація працюватиме в режимі економії

Ілюмінація працюватиме в режимі економії

Ялинка має у висоту 10 метрів і вона була куплена ще кілька років тому, а всі казкові фотозони працюють з дотриманням режиму економії електроенергії.

Ця локація функціонуватиме до 10 січня, а потім її демонтують.

Масові заходи цього року не проводитимуться з міркувань безпеки.

Сквер Кошиця у Дарницькому районі

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, що головна ялинка України запалила вогні на Софійській площі. Вогні на зимовій красуні запалив мер столиці Віталій Кличко.

За словами Віталія Кличка, 12-метрова ялинка штучна, як і минулого року. Вона встановлена за гроші меценатів, а тема локації називається "Хоробрі серця" та присвячена українським захисницям та захисникам. На вершині ялинки замість зірки красується золотистий тризуб, а іграшки підібрані у кольори прапора – блакитні та жовті.