Гарна та безпечна: головна ялинка Харкова встановлена в метро (репортаж "Телеграфа")

Різдвяна казка у харківському метро

У Харкові, вслід за столицею України, встановили різдвяну ялинку та урочисто її засвітили. Красуня заграла святковими вогниками на День Святого Миколая у середу, 6 листопада.

Радує харківʼян та гостей міста ялинка у метро, на станції "Університет". Ексклюзивні фото із відкриття для "Телеграфа" зробив кореспондент Ян Доброносов.

Різдвяну красуню вже другий рік поспіль з метою безпеки встановлюють саме у харківській підземці. Деякі станції метро також прикрасили новорічними декораціями та ілюмінацією.

Пресслужба Центрального парку Харкова зазначила, що на оздоблення ялинки та станцій метро витратили три ночі, а всі декорації — ті, які до повномасштабного вторгнення прикрашали алеї Центрального парку.

Станція метро "Університет" на мапі

"З ранку 6 грудня святкові декорації на території метрополітену вже з працюючою ілюмінацією. З приводу якихось додаткових атракцій та урочистостей – наразі не заплановано", – повідомив прессекретар КП "Харківський метрополітен" Олексій Бітнер.

А на станції метро "Історичний музей" працює Будиночок Святого Миколая.

Станція метро "Історичний музей" на мапі

Раніше "Телеграф" писав, що у День Святого Миколая, 6 грудня, у Дарницькому районі столиці засяяли вогні на 10-метровій штучній ялинці.