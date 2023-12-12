Кличко назвав дату відкриття Подільсько-Воскресенського мосту, подробиці

Довгоочікувана подія для багатьох мешканців столиці має відбутися у 2024 році

Фахівці активно продовжують будівництво Подільсько-Воскресенського мостового переходу, який був раніше відкритий для проїзду автобусів, спецтранспорту та автомобілів екстрених служб. Так, столична влада заявляє, що вже до літа 2024 року жителі житлового масиву Троєщина, що розташований на лівому березі Дніпра, зможуть проїжджати по мосту на правий берег.

Про це в інтерв’ю журналістам телеканалу "Київ-24" повідомив мер Києва Віталій Кличко. Раніше він заявляв про те, що саме цей міст є "важливим об’єктом для життєдіяльності міста, а також для його обороноздатності".

"Подільсько-Воскресенський мостовий перехід. Пандемія відтермінувала рух транспорту, здачу цього об'єкта. Ми його ще не здали, але, тим не менш, уже запустили рух транспорту. Це перший крок. Наступний крок ми плануємо влітку наступного року запустити вже його. Зараз тільки громадський транспорт за маршрутом №111 від станції метро "Площа Українських Героїв" до станції метро "Лівобережна" курсує мостовим переходом", — розповів Кличко.

Кличко зазначив, що у влітку 2024 року, за планом столичної влади, всі мешканці Троєщини на лівому березі Дніпра зможуть проїжджати на правий берег цим мостовим переходом.

Троєщина – це історична місцевість на лівому березі

Як повідомлялося раніше, будівництво Подільсько-Воскресенського мостового переходу є одним із наймасштабніших київських довгобудів. Будівництво конструкції продовжується починаючи з 1990-х років. Цей міст має стати найбільшим арковим мостом у Європі.

Детальніше про історію цього столичного довгобуду, скільки на нього вже витратили грошей, скільки бюджетних коштів розікрали і що буде з відомою обіцянкою чиновників прокласти нову гілку метро на Троєщину — читайте у статті: "У Києві знову затримується запуск моста на Воскресенку: "Телеграф" з’ясував деякі подробиці .

Раніше " Телеграф" повідомляв про те, що в Києві в екстреному порядку перекрили рух на шести станціях метрополітену. Як виявилося, у тунелі метро "Деміївська" відбулася розгерметизація і вода почала підтоплювати рейки. На місце події прибув міський голова Києва Віталій Кличко, який припустив, що підтоплення сталося через порушення умов будівництва.

За попередніми розрахунками, відновлювальні роботи триватимуть близько 6 місяців та будуть проводитись на поверхні землі.

За цей час фахівці планують провести необхідні обстеження та виконати відповідні відновлювальні роботи.