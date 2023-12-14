Почему не защищают страну? Кличко резко высказался о митингующих под стенами КГГА (видео)

Столичный градоначальник отреагировал на митинг возле Киевсовета

В четверг, 14 декабря, во время сессии Киевсовета мэр Киева резко высказался о митингующих под стенами КГГА людях, которые требуют выделить больше средств из столичного бюджета на помощь военным. Он посоветовал им "надеть военную форму" и идти "защищать страну".

Соответствующее заявление столичный градоначальник сделал во время своего вступительного слова на сессии Киевсовета. Он подчеркнул, что на помощь ВСУ из бюджета предусматривается сумма в размере 1 миллиарда гривен.

Так, Кличко резко высказался в сторону людей, которые митингуют под стенами КГГА. По его мнению, все, у кого "болит сердце" за родину, должны отправляться защищать страну на фронт, а не приходить на митинги.

Он считает странным, что в условиях "больших проблем с мобилизацией" мужчины в возрасте от 20 до 40 лет не идут в ряды ВСУ и не одевают военную форму.

"У нас с мобилизацией есть большие проблемы. И очень странно, когда подавляющее большинство ребят в возрасте от 20 до 40 лет приходят и говорят: "Деньги на ВСУ"… Они морально поддерживают. Если сердце болит, почему не надевают военную форму и не защищают страну?" — сказал Кличко.

Кличко также отметил, что столичная власть всегда старается находить возможность помочь каждому из подразделений, которые обращаются к ним с просьбами.

"Сейчас у нас много киевлян пришли, которые требуют деньги на ВСУ. Мы предварительно предусматриваем на помощь ВСУ из бюджета 1 миллиард гривен. Хотел бы напомнить, что в прошлом году мы предусматривали 100 миллионов гривен, а закончили год с поддержкой военных более чем в 5 миллиардов гривен", — заявил столичный мэр.

Кроме этого, Кличко подчеркнул, что решение Верховной Рады лишить местные бюджеты военного налога на доходы физлиц (НДФЛ) с зарплат военных сильно ударило по бюджету Киева.

"Государство лишило нас возможности помогать защитникам, забрав военный НДФЛ", — резюмировал Кличко.

Интересно, что прямо во время митинга мэр Киева Виталий Кличко сообщил в своем официальном Телеграм-канале о том, что Киевсовет примет изменения в городской бюджет 2023 года.

Он отметил, что депутаты выделят еще около 600 миллионов на поддержку украинских защитников и защитниц — Вооруженных сил Украины.

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что еврокомиссар оценил вероятность одобрения 50 миллиардов евро для Киева. Лидеры стран Европейского Союза, скорее всего, одобрят пересмотр бюджета до 2027 года, предусматривающий 50 миллиардов евро помощи для Украины на четыре года. А даже если нет, то у ЕС есть план "Б" на такой случай.