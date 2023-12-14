Под стенами КГГА митинг: люди требуют перенаправить деньги на армию (эксклюзивные фото "Телеграфа")

Митингующие требуют прекратить тратить бюджетніе средства на брусчатку и направить все деньги на нужды ВСУ

В четверг, 14 декабря, под стенами КГГА, где во время сессии Киевсовета депутаты планируют принять бюджет на 2024 год, проходит акция под названием "Деньги на ВСУ". Люди требуют от городских властей усилить финансовую поддержку военных и перенаправить бюджетные средства столицы на нужды Вооруженных Сил Украины.

Кроме этого участники акции требуют выделить средства на реабилитационные клиники для украинских военных. Об этом сообщает корреспондент "Телеграфа" с месте событий.

Так, под стенами КГГА с самого утра собралось несколько сотен человек с плакатами в руках. Митингующие требуют от столичных властей перестать выделять деньги на ремонт дорог, брущатку и ЖКХ. Люди хотят чтобы киевсовет рационально распределял бюджетные средства и усилил финансовую поддержку ВСУ.

Митинг под стенами КГГА

Митинг под стенами КГГА

Участники акции требуют от городских чиновников внести правки в бюджет на 2024 год и перенаправить средства из других статей на программу "Защитник Киева".

По мнению собравшихся, основной строкой трат из киевского бюджета должно быть именно обеспечение потребностей военных и помощь ВСУ. Участники акции, в частности, требуют от городских властей отказаться от выделения 120 миллионов на обустройство аквапаркинга и перенаправить эти средства на помощь ВСУ.

Кроме этого, люди требуют выделить средства на реабилитационные клиники для украинских военных и вынести рассмотрение бюджета на 2024 год на публичное обсуждение.

Митинг под стенами КГГА

Митинг под стенами КГГА

Собравшиеся под стенами КГГА возмущены тем, как столичные власти "транжирят" бюджетные средства и занимаются благоустройством улиц, строительством мостов и прочими вопросами, которые, по их мнению, могут подождать.

Митинг под стенами КГГА

Стоит отметить, что во время сигнала воздушной тревоги, который звучал по всей Украине, митингующие покидали площадь перед КГГА и уходили в укрытие.

По предварительным данным, миниг, который проходит здесь каждую неделю на протяжении последних месяцев, планируют завершить около 15.00.

Митинг под стенами КГГА

Интересно, что прямо во время митинга мэр Киева Виталий Кличко сообщил в своем официальном Телеграм-канале о том, что Киевсовет примет изменения в городской бюджет-2023 года.

Он отметил, что депутаты выделят еще около 600 миллионов на поддержку украинских защитников и защитниц — Вооруженных сил Украины.

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что еврокомиссар оценил вероятность одобрения 50 миллиардов евро для Киева. Лидеры стран Европейского Союза, скорее всего, одобрят пересмотр бюджета до 2027 года, предусматривающий 50 миллиардов евро помощи для Украины на четыре года. А даже если нет, то у ЕС есть план "Б" на такой случай.