Чому не захищають країну? Кличко різко висловився про учасників мітингу під стінами КМДА (відео)

Столичний градоначальник відреагував на мітинг біля Київради

У четвер, 14 грудня, під час сесії Київради мер Києва різко висловився про людей, які мітингують під стінами КМДА та вимагають виділити більше коштів із столичного бюджету на допомогу військовим. Він порадив їм "одягти військову форму" та йти "захищати країну".

Відповідну заяву столичний міський голова зробив під час свого вступного слова на сесії Київради. Він також наголосив, що на допомогу ЗСУ з бюджету передбачається сума у розмірі 1 мільярда гривень.

Так, Кличко різко висловився у бік людей, які мітингують під стінами КМДА. На його думку, всі, у кого "болить серце" за батьківщину, повинні вирушати захищати країну на фронт, а не приходити на мітинги.

Він вважає дивним, що в умовах "великих проблем з мобілізацією" чоловіки віком від 20 до 40 років не йдуть до лав ЗСУ та не одягають військову форму.

"У нас з мобілізацією є великі проблеми. І дуже дивно, коли переважна більшість хлопців у віці від 20 до 40 років приходять і кажуть: "Гроші на ЗСУ"… Вони морально підтримують. Якщо серце болить, чому не вдягають військову форму та не захищають країну?" — сказав Кличко.

Кличко також зазначив, що столична влада завжди намагається знаходити можливість допомогти кожному з підрозділів, які звертаються до них із проханнями.

"Зараз у нас багато киян прийшли, які вимагають гроші на ЗСУ. Ми попередньо передбачаємо на допомогу ЗСУ з бюджету 1 мільярд гривень. Хотів би нагадати, що торік ми передбачали 100 мільйонів гривень, а закінчили рік з підтримки військових більше ніж у 5 мільярдів гривень", — заявив столичний мер.

Крім цього, Кличко підкреслив, що рішення Верховної Ради позбавити місцеві бюджети військового податку на доходи фізосіб (ПДФО) із зарплат військових сильно вдарило по бюджету Києва.

"Держава позбавила нас можливості допомагати захисникам, забравши військове ПДФО", — резюмував Кличко.

Цікаво, що просто під час мітингу мер Києва Віталій Кличко повідомив у своєму офіційному Телеграм-каналі про те, що Київрада ухвалить зміни до міського бюджету 2023 року.

Він зазначив, що депутати виділять ще близько 600 мільйонів на підтримку українських захисників та захисниць – Збройних сил України.

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, що єврокомісар оцінив можливість схвалення 50 мільярдів євро для Києва. Лідери країн Європейського Союзу, найімовірніше, схвалять перегляд бюджету до 2027 року, який передбачає 50 мільярдів євро допомоги для України на чотири роки. А навіть якщо ні, то ЄС має план "Б" на такий випадок.