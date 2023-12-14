Під стінами КМДА мітинг: люди вимагають перенаправити гроші на армію (ексклюзивні фото "Телеграфа")

Мітингувальники вимагають припинити витрачати бюджетні кошти на бруківку та направити всі гроші на потреби ЗСУ

У четвер, 14 грудня, під стінами КМДА, де під час сесії Київради депутати планують ухвалити бюджет на 2024 рік, проходить акція під назвою "Гроші на ЗСУ". Люди вимагають від міської влади посилити фінансову підтримку військових та перенаправити бюджетні кошти столиці на потреби Збройних сил України.

Окрім цього, учасники акції вимагають виділити кошти на реабілітаційні клініки для українських військових. Про це повідомляє кореспондент "Телеграфа" з місця подій.

Так, під стінами КМДА з самого ранку зібралося кілька сотень людей із плакатами в руках. Мітингувальники вимагають від столичної влади перестати витрачати кошти на ремонт доріг, бруківку та ЖКГ. Люди хочуть, щоб київрада раціонально розподіляла бюджетні кошти та посилила фінансову підтримку ЗСУ.

Мітинг під стінами КМДА

Мітинг під стінами КМДА

Так, учасники акції вимагають від міських чиновників внести правки до бюджету на 2024 рік та перенаправити кошти з інших статей на програму "Захисник Києва".

На думку присутніх, основним пунктом витрат з київського бюджету має бути саме забезпечення військових потреб та допомога ЗСУ. Учасники акції, зокрема, вимагають від міської влади відмовитися від виділення 120 мільйонів на облаштування аквапаркінгу та перенаправити ці кошти на допомогу ЗСУ.

Окрім цього, люди вимагають виділити кошти на реабілітаційні клініки для українських військових та винести розгляд бюджету на 2024 рік на публічне обговорення.

Мітинг під стінами КМДА

Мітинг під стінами КМДА

Ті, хто зібрався під стінами КМДА, обурені тим, як столична влада "кидає на вітер" бюджетні кошти і займається благоустроєм вулиць, будівництвом мостів та іншими питаннями, які, на їхню думку, можуть почекати.

Мітинг під стінами КМДА

Варто зазначити, що під час сигналу повітряної тривоги, який звучав по всій Україні, мітингувальники залишали площу перед КМДА і пішли до укриттів.

За попередніми даними, мініг, який проходить тут щотижня протягом останніх місяців, завершиться близько 15.00.

Мітинг під стінами КМДА

Цікаво, що просто під час мітингу мер Києва Віталій Кличко повідомив у своєму офіційному Телеграм-каналі про те, що Київрада ухвалить зміни до міського бюджету-2023 року.

Він зазначив, що депутати виділять ще близько 600 мільйонів на підтримку українських захисників та захисниць – Збройних сил України.

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, що єврокомісар оцінив можливість схвалення 50 мільярдів євро для Києва. Лідери країн Європейського Союзу, найімовірніше, схвалять перегляд бюджету до 2027 року, який передбачає 50 мільярдів євро допомоги для України на чотири роки. А навіть якщо ні, то ЄС має план "Б" на такий випадок.