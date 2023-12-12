На Житомирщині затримали банду рекетирів, до якої входив депутат: ЗМІ назвали його ім'я (фото)

Від дій угрупування постраждали десятки сімей

Служба безпеки затримала депутата міської ради Коростишева Житомирської області, який входив до складу злочинної організації. Зловмисники вимагали з людей гроші під вигаданими приводами.

Як повідомляє пресцентр СБУ, правоохоронці встановили понад 30 сімей, які постраждали від рук рекетирів. У разі відмови платити злочинці викрадали своїх жертв та відвозили їх до спеціально облаштованих катівень у місті.

За даними СБУ, серед потерпілих був військовослужбовець ЗСУ. Його вагітну дружину фігуранти погрожували покалічити, а потім вбити, якщо воїн не передасть їм 190 тис. грн.

У ході оперативних дій у серпні та вересні цього року правоохоронці затримали "на гарячому" 10 учасників злочинної організації. У тому числі було затримано її ватажка так званого "смотрящого" за Коростишевом.

Також встановлена причетність до діяльності кримінального угруповання чинного депутата міськради, який раніше обіймав посаду віцемера міста. За даними слідства, він разом з іншими учасниками банди викрадав місцевих жителів та "вибивав" з них гроші.

Слідством встановлено, що після численних тортур над своїми жертвами фігурант змушував їх приносити "відкупні" до приміщення міськради. Крім того, посилаючись на власні "зв’язки" у різних держустановах, він "застерігав" потерпілих від звернень до правоохоронних органів. Співробітники СБУ задокументували злочинну діяльність депутата і затримали його.

Під час обшуків у його помешканні та робочому кабінеті виявлено:

мобільний телефон, комп’ютери та флеш-накопичувачі з доказами незаконних дій;

чорнові записи про "заборгованість" потерпілих.

На підставі зібраних доказів посадовцю повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі за попередньою змовою групою осіб, що супроводжувалося заподіянням їм фізичних страждань);

ч. 2 ст. 189 (вимагання, вчинене повторно та за попередньою змовою групою осіб, з погрозою насильства над близькими родичами потерпілого, обмеження їх прав і свобод).

Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. Зловмиснику загрожує до 7 років тюрми.

Слід зазначити, що СБУ не називає ім'я затриманого депутата. Проте, за даними ЗМІ, мова йде про обраного від Радикальної партії Олега Ляшка депутата Коростишівської міськради Михайла Лукомського.

Михайло Лукомський

Як повідомляє прокуратура Житомирської області, депутат у січні 2018 року разом із місцевим жителем безпідставно звинуватили двох місцевих мешканців у злочині, який ті не скоювали, у багажнику авто вивезли їх до затопленого кар’єру, наказали роздягнутися, побили та змусили визнати вину. Після цього погрожували батькам потерпілих та вимагали у них "відкуп" — сплатити по 2000 доларів США.

У СБУ підкреслили, що також оголошено про підозру у створенні та керівництві злочинною організацією "смотрящому" за Коростишевом, який нині перебуває у слідчому ізоляторі (ч. 5 ст. 255 Кримінального кодексу України). Решті учасникам угруповання також інкримінується вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів у складі злочинної організації. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.

Своєю чергою у пресслужбі Національної поліції повідомили, що суми, які злочинці вимагали як сплату "боргів", коливалися від 3000 до 500 000 гривень. Зловмисники самі вигадували підстави для вимагання коштів: образа дівчини одного з учасників, скоєння, на їхню думку, неправомірних дій стосовно членів угруповання тощо. Деяких потерпілих вони силою примушували писати боргові розписки та ставили їх на так званий "лічильник". Під час проведення понад 30 обшуків в учасників угруповання вилучили зброю, наркотичні речовини, чорнові записи та інші речі, які вони використовували у злочинній діяльності.

Наразі на підставі зібраних доказів 10 фігурантам повідомлено про підозру. Дев’ять підозрюваних знаходяться під вартою в слідчому ізоляторі. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу місцевому депутату. Їм може загрожувати покарання у вигляді позбавлення волі терміном до 15 років.

Нагадаємо, у жовтні СБУ затримала так званого "смотрящого" за Вінницькою областю, відомого кримінального авторитета на прізвисько "Комар". Крім нього затримали ще двох учасників злочинного угруповання.