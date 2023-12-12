В Житомирской области задержали банду рэкетиров, в которую входил депутат: СМИ назвали его имя (фото)

От действий группировки пострадали десятки семей

Служба безопасности задержала депутата городского совета Коростышева Житомирской области, входившего в состав преступной организации. Злоумышленники требовали у людей деньги под вымышленными предлогами.

Как сообщает пресс-центр СБУ, правоохранители установили более 30 семей, пострадавших от рук рэкетиров. В случае отказа платить преступники похищали своих жертв и отвозили их в специально обустроенные пыточные в городе.

По данным СБУ, среди потерпевших был военнослужащий ВСУ. Его беременную жену фигуранты угрожали покалечить, а затем убить, если воин не передаст им 190 тыс. грн.

В ходе оперативных действий в августе и сентябре этого года правоохранители задержали "на горячем" 10 участников преступной организации. В том числе был задержан ее главарь так называемый "смотрящий" по Коростышеву.

Также установлена причастность к деятельности криминальной группировки действующего депутата горсовета, ранее занимавшего должность вице-мэра города. По данным следствия, он вместе с другими участниками банды похищал местных жителей и выбивал из них деньги.

Следствием установлено, что после многочисленных пыток над жертвами фигурант заставлял их приносить "откупные" в помещение горсовета. Кроме того, ссылаясь на собственные "связи" в разных госучреждениях, он "предостерегал" пострадавших от обращений в правоохранительные органы. Сотрудники СБУ задокументировали преступную деятельность депутата и задержали его.

Во время обысков в его квартире и рабочем кабинете обнаружено:

мобильный телефон, компьютеры и флеш-накопители с подтверждениями незаконных действий;

черновые записи о "задолженности" потерпевших.

На основании собранных доказательств должностному лицу сообщено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы по предварительному сговору группой лиц, сопровождавшееся причинением им физических страданий);

ч. 2 ст. 189 (вымогательство, совершенное повторно и по предварительному сговору группой лиц, с угрозой насилия над близкими родственниками потерпевшего, ограничение их прав и свобод).

Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Злоумышленнику грозит до 7 лет тюрьмы.

Следует отметить, что СБУ не называет имя задержанного депутата. Однако, по данным СМИ, речь идет об избранном от Радикальной партии Олега Ляшко депутате Коростышевского горсовета Михаиле Лукомском.

Михаил Лукомский

Как сообщает прокуратура Житомирской области, депутат в январе 2018 года вместе с местным жителем безосновательно обвинили двух местных жителей в преступлении, которое те не совершали, в багажнике авто вывезли их в затопленный карьер, приказали раздеться, избили и заставили признать вину. После этого угрожали родителям потерпевших и требовали у них "откуп" — оплатить по 2000 долларов США.

В СБУ подчеркнули, что также объявлено о подозрении в создании и руководстве преступной организацией "смотрящему" за Коростышевом, который находится в следственном изоляторе (ч. 5 ст. 255 Уголовного кодекса Украины). Остальным участникам группировки также инкриминируется совершение тяжких и особо тяжких преступлений в составе преступной организации. Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления.

Злоумышленники сами придумывали основания для вымогания средств: оскорбление девушки одного из участников, совершение, по их мнению, неправомерных действий в отношении членов группировки и т.п. Некоторых потерпевших силой заставляли писать долговые расписки и ставили их на так называемый "счетчик". В ходе проведения более 30 обысков у участников группировки изъяли оружие, наркотические вещества, черновые записи и другие вещи, которые они использовали в преступной деятельности.

В свою очередь в пресс-службе Национальной полиции сообщили, что суммы, которые преступники требовали как уплату "долгов", колебались от 3000 до 500 000 гривен. На основании собранных доказательств 10 фигурантам сообщено о подозрении. Девять подозреваемых находятся под стражей в следственном изоляторе. Решается вопрос об избрании меры пресечения местному депутату. Им может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

Напомним, в октябре СБУ задержала так называемого "смотрящего" за Винницкой областью, известного криминального авторитета по прозвищу "Комар". Кроме него, задержали еще двух участников преступной группировки.