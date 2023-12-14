В Украине запускают реестр лиц, злоупотребляющих властью для давления на бизнес

Соучредитель союза "Манифест 42" Александр Соколовский сообщил, что это ответ на произвол тыловых силовиков и чиновников

В Украине запускается Реестр Манифеста 42, в который будут включены лица, злоупотреблявшие властью с целью давления на бизнес. Об этом 14 декабря на пресс-конференции в "Интерфакс-Украина" сообщил соучредитель общественного союза "Манифест 42" Александр Соколовский, глава Организации работодателей легкой промышленности.

Процедура включения в Реестр предполагает несколько этапов:

Проверка специалистами "Манифеста 42" документов, указывающих на злоупотребление властью с целью давления на бизнес. Публичные расследования в авторитетных СМИ, указывающие на злоупотребление властью с целью давления на бизнес. Согласование Наблюдательным Советом "Манифеста 42" собранной информации как достаточной для включения конкретного лица в Реестр "Манифеста 42".

"Реестр Манифеста 42 — наш ответ на произвол тыловых силовиков и чиновников. В условиях войны эта проблема стала угрозой для национальной безопасности Украины. Мы ни в коем случае не беремся подменять судебные и дисциплинарные инстанции. Речь идет об институте репутации. Вместе с законодательными изменениями и другими инициативами "Манифеста 42" Реестр направлен на преодоление проблемы безнаказанности лиц, грубо злоупотребляющих властью", — отметил Александр Соколовский.

Соучредитель "Манифеста 42" также сообщил, что включение в Реестр Манифеста 42 будет означать для лица начало инициированной общественностью процедуры привлечения к ответственности. При этом будут инструменты публичного давления через СМИ, профессиональные адвокаты, а также предусмотренные законом дисциплинарные комиссии при правоохранительных органах.

"Манифест 42" — общественное движение, созданное бизнесом для защиты от произвола тыловых силовиков, чиновников и судей, черных нотариусов и регистраторов.