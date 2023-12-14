"Манифест 42" передал президенту два законопроекта для решения проблемы давления силовиков на бизнес — Дмитрий Олейник

Глава Совета Федерации работодателей Украины сообщил, что документы разработаны с привлечением лучших практикующих адвокатов

Общественный союз "Манифест 42" обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с призывом проработать и внести в Верховную Раду законопроекты, направленные на защиту бизнеса от коррупционного давления тыловых силовиков. Об этом на пресс-конференции в "Интерфакс-Украина" 14 декабря сообщил соучредитель "Манифеста 42" Дмитрий Олейник, глава Совета Федерации работодателей Украины.

Один из законопроектов предусматривает введение моратория на арест счетов и "маски-шоу" с участием силовиков на период действия военного положения. Исключения могут быть использованы только для дел, касающихся национальной безопасности.

Второй законопроект предусматривает предоставление адвокатам дополнительных инструментов защиты предпринимателей, против которых возбуждены уголовные дела, а также ограничивает правоохранителей в сферах, где наблюдается больше всего злоупотреблений. В частности, предусмотрено:

Арест на имущество не может превышать 30 дней. Сроки должны быть указаны в определении суда. Ходатайство о продлении сроков ареста имущества может подавать исключительно прокурор. Максимальный общий срок ареста – 90 дней.

Автоматический возврат вещей и документов, изъятых после обыска, но не возвращаемых после превышения срока действия определения "временный доступ".

Запрет арестовывать имущество лица, не имеющего статуса подозреваемого по уголовному делу.

Если срок действия ареста имущества истек, заявление о повторном аресте имущества не рассматривается.

Участником рассмотрения ходатайства об аресте имущества со стороны обвинения может быть исключительно прокурор.

Лица, принадлежащие к числу участников рассмотрения ходатайства об аресте имущества, имеют неограниченное по времени право на беспрепятственное ознакомление со всеми имеющимися материалами соответствующего ходатайства (в т. ч. материалами судебного дела) по своему первому требованию в адрес следователя, прокурора, следственного судьи, суда.

Запрещается арест изъятого после обыска имущества без присутствия в суде владельца этого имущества.

Видеофиксация обыска правоохранителями должна быть непрерывной. Видеофиксацию могут также вести адвокаты и свидетели.

"Два законопроекта "Манифеста 42" разработаны с привлечением лучших практикующих адвокатов. Мы призываем президента Владимира Зеленского проработать и внести эти инициативы на рассмотрение Верховной Рады. Надеемся на то, что гарант Конституции выступит в защиту 42-й статьи Основного закона, которая предусматривает право на предпринимательскую деятельность. Аресты имущества и блокирование счетов фактически являются ограничением права на предпринимательскую деятельность, это недопустимо", — отметил Дмитрий Олейник.

"Манифест 42" — общественное движение, созданное бизнесом для защиты от произвола тыловых силовиков, чиновников и судей, черных нотариусов и регистраторов.