"Маніфест 42" передав президенту два законопроєкти для вирішення проблеми тиску силовиків на бізнес — Дмитро Олійник

Голова Ради Федерації роботодавців України повідомив, що документи розроблені із залученням кращих практикуючих адвокатів

Громадська спілка "Маніфест 42" звернулась до президента України Володимира Зеленського із закликом опрацювати і внести до Верховної Ради законопроєкти, спрямовані на захист бізнесу від корупційного тиску тилових силовиків. Про це на пресконференції в "Інтерфакс-Україна" 14 грудня повідомив співзасновник "Маніфесту 42" Дмитро Олійник, голова Ради Федерації роботодавців України.

Один із законопроєктів передбачає запровадження мораторію на арешт рахунків та "маски-шоу" за участю силовиків на період дії воєнного стану. Виключення можуть бути застосовані лише для справ, які стосуються національної безпеки.

Другий законопроєкт передбачає надання адвокатам додаткових інструментів захисту підприємців, проти яких порушено кримінальні справи, а також обмежує правоохоронців у сферах, де спостерігається найбільше зловживань. Зокрема передбачено:

Арешт на майно не може перевищувати 30 днів. Строки мають бути вказані в ухвалі суду. Клопотання про подовження термінів арешту майна може подавати виключно прокурор. Максимальний загальний строк арешту — 90 днів.

Автоматичне повернення речей та документів, що вилучені після обшуку, але не повертаються після перевищення строку дії ухвали про "тимчасовий доступ".

Заборона арештовувати майно особи, яка не має статус підозрюваного у кримінальній справі.

Якщо строк дії арешту майна закінчився, заява про повторний арешт майна не розглядається.

Учасником розгляду клопотання про арешт майна з боку сторони обвинувачення може бути виключно прокурор.

Особи, які належать до числа учасників розгляду клопотання про арешт майна, мають необмежене у часі право на безперешкодне ознайомлення з усіма наявними матеріалами відповідного клопотання (у т. ч. матеріалами судової справи) за своєю першою вимогою на адресу слідчого, прокурора, слідчого судді, суду.

Забороняється арешт вилученого після обшуку майна без присутності в суді власника цього майна.

Відеофіксація обшуку правоохоронцями має бути безперервною. Відеофіксацію можуть також мають вести адвокати та свідки.

"Два законопроєкти "Маніфесту 42" розроблені із залученням кращих практикуючих адвокатів. Ми закликаємо президента Володимира Зеленського опрацювати і внести ці ініціативи на розгляд Верховної Ради. Сподіваємось на те, що гарант Конституції виступить на захист 42-ї статті Основного закону, яка передбачає право на підприємницьку діяльність. Арешти майна та блокування рахунків фактично є обмеженням права на підприємницьку діяльність, це неприпустимо", — відзначив Дмитро Олійник.

"Маніфест 42" — громадський рух, створений бізнесом для захисту від свавілля тилових силовиків, чиновників та суддів, чорних нотаріусів та реєстраторів.