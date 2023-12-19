Зеленский проведет пресс-конференцию 19 декабря: чего от нее ждать

Предыдущую пресс-конференцию президент проводил еще летом

Во вторник, 19 декабря, президент Украины Владимир Зеленский проведет пресс-конференцию. Она будет посвящена итогам 2023 года.

Пресс-служба главы государства анонсировала ее проведение в понедельник, 18 декабря. Следует отметить, что о точном времени и месте проведения мероприятия не сообщалось по соображениям безопасности.

В Офисе президента подчеркнули, что точная информация об этом будет предоставлена журналистам, аккредитованным на пресс-конференцию. От одного средства массовой информации мог быть аккредитован 1 корреспондент, 1 оператор и 1 фотограф. Подача заявок продолжалась до 16:00 18 декабря.

Как известно, предыдущая итоговая пресс-конференция Зеленского состоялась в годовщину полномасштабного вторжения России в Украину – 24 февраля 2023 года. Тогда она длилась более 2 часов.

А в последний раз президент встречался с представителями СМИ 6 июня 2023 года ко Дню журналиста. Тогда мероприятие проходило в Мариинском дворце и длилось всего полтора часа. На встречу были приглашены всего 18 представителей украинских СМИ.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что будет более тщательно следить за ситуацией в областях и общинах. Он призвал чиновников лучше работать над победой Украины в войне.