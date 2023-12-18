Зеленский проведет большую пресс-конференцию: названа дата

Предыдущую пресс-конференцию Зеленский проводил 6 июня 2023 года ко Дню журналиста

Во вторник, 19 декабря, президент Украины Владимир Зеленский проведет итоговую пресс-конференцию. При этом время и место проведения мероприятия пока не разглашается.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства. Отмечается, что аккредитация представителей СМИ проводится до 16.00 18 декабря.

От одного средства массовой информации может быть аккредитован 1 корреспондент, 1 оператор и 1 фотограф. В то же время в пресс-службе подчеркнули, что о времени и месте проведения мероприятия будет сообщено в письме – подтверждении аккредитации.

Как известно, предыдущая итоговая пресс-конференция Зеленского состоялась в годовщину полномасштабного вторжения России в Украину – 24 февраля 2023 года. Тогда она продлилась более 2 часов.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что будет тщательнее следить за ситуацией в областях и общинах. Он призвал чиновником лучше работать над победой Украины в войне.