"Прошу вас об одном": Зеленский обратился к участникам саммита ЕС

В Брюсселе стартовал саммит лидеров стран ЕС

Сегодня Европа не должна впасть в нерешительность в вопросе начала переговоров о вступлении Украины в Европейский Союз. В противном случае Россия использует это против всей Европы.

Об этом в обращении к лидерам стран ЕС заявил президент Украины Владимир Зеленский, пишет The Guardian. По его словам, сегодня "решение будет либо в Брюсселе, либо в Москве".

"Очень важно, чтобы Европа сегодня не впала в нерешительность. Никто не хочет, чтобы Европу считали недостойной. Или как неспособной принимать решения, которые она подготовила сама", – отметил глава государства.

Зеленский заявил, что это решение "не о том, что нужно политикам, а о том, что нужно людям", как воюющим в Украине, так и тем в Европе, "которые верят, что Европа может избежать возвращения в старые времена нескончаемых безрезультатных споров между столицами".

Президент также подчеркнул, что, по его мнению, Киев выполнил свою домашнюю задачу. Он напомнил, что в прошлом году Украина получила четкие рекомендации, как двигаться дальше.

"Мы приняли ключевые законы. Вы все хорошо знаете, что мы выполнили все обязательства. Мы говорим о решении, которое было обещано. И я не услышал никакого контраргумента, почему мы не должны реализовать план, согласованный всей Европой", – подчеркнул Зеленский.

Он также напомнил, что 10 лет назад в Украине люди восстали под флагами Евросоюза. "Прошу вас сегодня об одном – не предавайте народ и его веру в Европу. Если никто не верит в Европу, что сохранит Европейский Союз живым?" – отметил он.

Зеленский также подчеркнул, что люди в Европе не увидят никакой пользы, если "Москва получит пас из Брюсселя в виде негатива по отношению к Украине". По его мнению, российский диктатор Владимир Путин наверняка "использует это против вас лично и против всей Европы".

"Не давайте ему эту первую, и единственную, победу года. Европа должна победить, договоренности должны соблюдаться, а слова должны иметь значение. Этот день войдет в нашу историю. Хорошо это или плохо для нас, история зафиксирует все. Каждое слово, каждый шаг, каждое действие и бездействие. Кто за что воевал", – заявил Зеленский.

Напомним, глава Евросовета Шарль Мишель перед саммитом Евросоюза направил коллегам письмо-приглашение, в котором напомнил об обязательствах Европы перед Украиной. Он призвал и дальше оставаться сильным и надежным партнером для нашей страны.