"Прошу вас про одне": Зеленський звернувся до учасників саміту ЄС

У Брюсселі стартував саміт лідерів країн ЄС

Сьогодні Європа не повинна впасти в нерішучість у питанні початку переговорів про вступ України до Європейського Союзу. Інакше Росія використає це проти всієї Європи.

Про це у зверненні до лідерів країн ЄС заявив президент України Володимир Зеленський, пише The Guardian. За його словами, сьогодні "рішення буде або в Брюсселі, або в Москві".

"Дуже важливо, щоб Європа сьогодні не впала в нерішучість. Ніхто не хоче, щоб Європу вважали негідною. Або як неспроможною приймати рішення, які вона підготувала сама", – зазначив глава держави.

Зеленський заявив, що це рішення "не про те, що потрібно політикам, а про те, що потрібно людям", як тим, хто воює в Україні, так і тим у Європі, "які вірять, що Європа може уникнути повернення в старі часи нескінченних безрезультатних суперечок між столицями".

Президента також підкреслив, що, на його думку, Київ виконав своє домашнє завдання. Він нагадав, що минулого року Україна отримала чіткі рекомендації, як рухатися далі.

"Ми прийняли ключові закони. Ви всі добре знаєте, що ми виконали всі зобов’язання. Ми говоримо про рішення, яке було обіцяно. І я не почув жодного контраргументу, чому ми не повинні реалізувати план, узгоджений усією Європою", – підкреслив Зеленський.

Він також нагадав, що 10 років тому в Україні люди повстали під прапорами Євросоюзу. "Прошу вас сьогодні про одне – не зраджуйте народ і його віру в Європу. ​Якщо ніхто не вірить у Європу, що збереже Європейський Союз живим?" – зазначив він.

Зеленський також підкреслив, що люди в Європі не побачать жодної користі, якщо "Москва отримає пас із Брюсселя у вигляді негативу щодо України". На його думку, російський диктатор Володимир Путін напевно "використає це проти вас особисто і проти всієї Європи".

"Не давайте йому цю першу, і єдину, перемогу року. Європа має перемогти, домовленості мають дотримуватися, а слова мають мати значення.​.. Цей день увійде в нашу історію. Добре це чи погано для нас, історія зафіксує все. Кожне слово, кожен крок, кожна дія та бездіяльність. Хто за що воював", – заявив Зеленський.

Нагадаємо, глава Євроради Шарль Мішель перед самітом Євросоюзу надіслав колегам лист-запрошення, в якому нагадав про зобов’язання Європи перед Україною. Він закликав і надалі залишатися сильним та надійним партнером для нашої країни.