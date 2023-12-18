Зеленський проведе велику прес-конференцію: названо дату

Попередню пресконференцію Зеленський проводив 6 червня 2023 року до Дня журналіста

У вівторок, 19 грудня, президент України Володимир Зеленський проведе підсумкову пресконференцію. При цьому час та місце проведення заходу поки що не розголошується.

Про це повідомляє пресслужба глави держави. Зазначається, що акредитація представників ЗМІ проводиться до 16:00 18 грудня.

Від одного засобу масової інформації може бути акредитований 1 кореспондент, 1 оператор та 1 фотограф. Водночас у пресслужбі наголосили, що про час та місце проведення заходу буде повідомлено у листі – підтвердженні акредитації.

Як відомо, попередня підсумкова пресконференція Зеленського відбулася у річницю повномасштабного вторгнення Росії до України – 24 лютого 2023 року. Тоді вона тривала понад 2 години.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський пообіцяв, що ретельніше стежитиме за ситуацією в областях та громадах. Він закликав чиновників краще працювати над перемогою України у війні.