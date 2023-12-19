Зеленський проведе пресконференцію 19 грудня: чого від неї чекати

Попередню пресконференціюпрезидент проводив ще влітку

У вівторок, 19 грудня, президент України Володимир Зеленський проведе пресконференцію. Вона буде присвячена підсумкам 2023 року.

Пресслужба глави держави анонсувала її проведення у понеділок, 18 грудня. Варто зазначити, що про точний час та місце проведення заходу не повідомлялись з міркувань безпеки.

В Офісі президента підкреслили, що точна інформація про це буде надана журналістам, будуть акредитовані на пресконференцію. Від одного засобу масової інформації міг бути акредитований 1 кореспондент, 1 оператор та 1 фотограф. Подача заявок тривала до 16:00 18 грудня.

Як відомо, попередня підсумкова пресконференція Зеленського відбулася у річницю повномасштабного вторгнення Росії до України – 24 лютого 2023 року. Тоді вона тривала понад 2 години.

А востаннє президент зустрічався з представниками ЗМІ 6 червня 2023 року до Дня журналіста. Тоді захід проходив у Маріїнському палаці та тривав всього півтори години. На зустріч були запрошені всього лише 18 представників українських ЗМІ.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський пообіцяв, що ретельніше стежитиме за ситуацією в областях та громадах. Він закликав чиновників краще працювати над перемогою України у війні.