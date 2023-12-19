"Очень сложно все": Зеленский ответил, поддерживает ли позицию Безуглой в споре с Залужным

Президент напомнил, что главком все еще является его представителем.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал критику нардепа Марьяны Безуглой в сторону главнокомандующего Валерия Залужного.

Как рассказал глава государства во время большой пресс-конференции во вторник, 19 декабря, Залужный является его представителем, как и все остальные, кого он назначил или кто с ним пришел.

"Кому-то очень благодарен, а за кого-то очень стыдно", — сказал он.

При этом он отметил, что не занимается чтением комментариев в Facebook, поскольку у него нет времени на ведение ежедневных лишних диалогов, от которых нет результата.

"Что касается Марьяны, Валеры, еще там есть люди – очень сложно все… То они вместе ездят на фронт, то они ссорятся. Поэтому я вам и сказал – нам нужно давать ежедневный результат государству, а селфи – успеем", — сказал он.

Напомним, накануне народный депутат от "Слуги народа" Марьяна Безуглая, которая в последнее время активно критикует высшее военное руководство страны, пожаловалась на то, что главком ВСУ Валерий Залужный заблокировал её в социальных сетях.

При этом ранее она даже устроила в своем Facebook "кастинг" на роль нового главнокомандующего ВСУ.