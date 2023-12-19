"Дуже складно все": Зеленський відповів, чи підтримує позицію Безуглої у суперечці із Залужним

Президент нагадав, що головком все ще є його представником.

Президент України Володимир Зеленський прокоментував критику нардепа Мар’яни Безуглої у бік головнокомандувача Валерія Залужного.

Як розповів глава держави під час великої пресконференції у вівторок, 19 грудня, Залужний є його представником, як і решта всіх, кого він призначив або хто з ним прийшов.

"Комусь дуже вдячний, а за когось дуже соромно", — сказав він.

При цьому він зазначив, що не займається читанням коментарів у Facebook, оскільки він не має часу на ведення щоденних зайвих діалогів, від яких немає результату.

"Що стосується Мар’яни, Валери, ще там є люди — дуже складно все... То вони разом їздять на фронт, то вони сваряться. Тому я вам і сказав — нам потрібно давати щоденний результат державі, а селфі — встигнемо", — сказав він.

Нагадаємо, напередодні народний депутат від "Слуги народу" Мар’яна Безугла, яка останнім часом активно критикує найвище військове керівництво країни, поскаржилася на те, що головком ЗСУ Валерій Залужний заблокував її у соціальних мережах.

При цьому раніше вона навіть влаштувала у своєму Facebook "кастинг" на роль нового головнокомандувача ЗСУ.