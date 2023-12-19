"Особисте у мене з дружиною": Зеленський розповів, чи є конфлікт з Залужним

Президент каже, що в нього немає особистих стосунків із головкомом

Президент України Володимир Зеленський каже, що має робочі відносини з головнокомандувачем Валерієм Залужним, чим відкинув інформацію про можливий конфлікт між ними.

За його словами, він не коментує цю тему публічно, щоб не плодити більше чуток із цього приводу, тим більше, що від Залужного багато чого залежить на полі бою. При цьому Зеленський додав, що це складна історія і має питання до діяльності.

"Я вважаю, що бути головкомом – це честь, і бути президентом – це честь… Нам потрібні міцні кроки та міцні результати, таке в мене ставлення. Я не розвиваю будь-які особисті стосунки чи складності в особистих стосунках. Держава Україна це не про особисте, це власність понад 40 мільйонів людей", — зазначив він.

За словами Зеленського, він вимагає результату від кожної людини на будь-якій посаді та вимагає результату щодня.

Відповідаючи на уточнення про те, чи не планує він зняти Залужного з посади, президент відповів, що він планує "працювати" і чекає від Генштабу рішень щодо мобілізації, а також конкретних результатів на полі бою. За його словами, Україна має стратегію, але тепер він хоче бачити деталі.

"Ми повинні вижити з вами, розумієте? Це коштує грошей… Я тут заступлюся за цивільних. Якщо ми говоримо про мобілізацію, один воїн – це шість осіб, які сплачують податки. І якщо в мене просять 500 тисяч осіб, то де взяти ще 3 мільйони платників податків на додаток до тих, що ми вже маємо", — сказав Зеленський.

Після цього глава держави наголосив, що він не має особистих питань до Генштабу та його керівництва.

"Все особисте у мене — з моєю дружиною", — підсумував він.

Нагадаємо, раніше Зеленський розповів, що військові просять від нього ще 500 тисяч людей у ЗСУ. При цьому він зазначив, що це коштуватиме бюджету 500 мільярдів гривень.

Раніше "Телеграф" писав, що радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що в українському керівництві відбуваються "ситуативні дискусії", а не конфлікт.