"Личное у меня с женой": Зеленский рассказал, есть ли конфликт с Залужным

Президент говорит, что у него нет личных отношений с главкомом

Президент Украины Владимир Зеленский говорит, что у него есть рабочие отношения с главнокомандующим Валерием Залужным, чем отверг информацию о возможном конфликте между ними.

По его словам, он не комментирует эту тему публично, чтобы не плодить больше слухов по этому поводу, тем более, что о Залужного много чего зависит на поле боя. При этом, Зеленский добавил, что это сложная история и у него есть вопросы к деятельности.

"Я считаю, что быть главкомом – это честь, и быть президентом – это честь… Нам нужны крепкие шаги и крепкие результаты, такое у меня отношение. Я не развиваю любые личные отношения или сложности в личных отношениях. Государство Украина это не о личном, это собственность более 40 миллионов человек", — отметил он.

По словам Зеленского, он требует результат от каждого человека на любой должности и требует результат каждый день.

Отвечая на уточнение о том, не планирует ли он снять Залужного с должности, президент ответил, что он планирует "работать" и ждет от Генштаба решений по мобилизации, а также конкретных результатов на поле боя. По его словам, у Украины есть стратегия, но теперь он хочет видеть детали.

"Мы должны выжить с вами, понимаете? Это стоит денег… Я здесь заступлюсь за гражданских. Если мы говорим о мобилизации, один воин – это шесть человек, уплачивающих налоги. И если у меня просят 500 тысяч человек, то где взять те еще 3 миллиона плательщиков налогов в прибавку к тем, что у нас уже есть", — сказал Зеленский.

После этого глава государства подчеркнул, что у него нет личных вопросов к Генштабу и его руководству.

"Все личное у меня — с моей женой", — подытожил он.

Напомним, ранее Зеленский рассказал, что военные просят от него еще 500 тысяч человек в ВСУ. При этом он отметил, что это обойдется бюджету в 500 миллиардов гривен.

Ранее "Телеграф" писал, что советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что в украинском руководстве проходят "ситуативные дискуссии", а не конфликт.