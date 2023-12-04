"У президента есть два вида ВСУ": СМИ пишут о нюансах отношений между Зеленским и Залужным

По данным журналистов, действия президента дестабилизируют работу главкома

В украинском медиапространстве регулярно всплывают слухи о плохих отношениях между президентом Владимиром Зеленским и главнокомандующим Вооруженными силами Украины Валерием Залужным. По данным СМИ, глава государства якобы общается с некоторыми командующими ВСУ в обход главкома.

Как пишет "Украинская правда" со ссылкой на свои источники, подобная ситуация мешает Залужному командовать всей армией. Издание отмечает, что президент имеет "два вида ВСУ".

"Понимаете, порой есть впечатление, что у Зеленского есть два вида ВСУ: "хорошие", которыми командует Сырский и другие фавориты, и "плохие", которые подчиняются Залужному. Это очень демотивирует главкома и главное – мешает командовать всей армией", – цитирует издание источник из близкого окружения Залужного.

Отмечается, что Зеленский фактически создал параллельные треки для общения с командующими разных родов войск, которое проходит в обход Залужного. Например, с командующими Сухопутных войск Александром Сырским или Воздушными силами Николаем Олещуком.

Издание подчеркивает, что прямой контакт с командующими ускоряет работу для президента, но дестабилизирует работу главкома ВСУ, узнающего часть информации от своих формальных подчиненных "разве на ставках, если узнает вообще".

Также подчеркивается, что другим примером политического поведения Зеленского стала громкая медийная история о чистке среди областных военкомов. После журналистского расследования относительно неслыханного обогащения на войне одесского военкома, президент потребовал уволить всех руководителей областных центров комплектации и проверить их состояние.

"Руководитель ГБР Сухачев пришел летом на ставку и начал докладывать, как классно уволили военнослужащих. И после него слово дали Залужному, который прям изысканно мокнул: "Хочу поблагодарить правоохранителей, тема коррупции важна. Но также хочу озвучить свежие данные по мобилизации". А там резкое падение по всем областям", – цитирует издание одного из участников того заседания, который дал комментарий на условиях анонимности.

По утверждению УП, подобный эффект имеют и кадровые перестановки, как увольнение командующего ССО Виктора Хоренко, командующего медицинскими силами Татьяны Остащенко или возможная отставка командующего Объединенными силами Наева. По информации издания, все эти военные входят в орбиту главкома Залужного и их увольнение "вносит нестабильность в командную вертикаль".

Также отмечается, что уголовное дело против командующего Объединенными силами Вооруженных сил Украины Сергея Наева за оборону юга у Залужного расценивают как попытку подобраться именно к нему. "Но больше всего градус напряжения между президентом и главкомом ВСУ поднялся после начала контрнаступления на юге", — подчеркивает УП.

В свою очередь народный депутат Алексей Гончаренко прокомментировал статью УП. Он отрицает утверждение журналистов о том, что Залужный якобы не получает всей информации от своих подчиненных. Нардеп считает, что авторы материала "не понимают, как работает армия".

Напомним, главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный в своей статье в журнале The Economist отметил, что война с россией зашла в тупик из-за паритета сил. Расчет на обескровливание врага он назвал своей ошибкой, ведь Россия не считает свои потери.