Стефанчука спросили об отношениях Зеленского и Залужного: что ответил спикер Рады

Стефанчук назвал сообщения о конфликте между Зеленским и Залужным слухами

Спикер Верховной рады Украины Руслан Стефанчук отрицает конфликт между президентом Владимиром Зеленским и главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным. Он назвал эту информацию слухами.

Кроме того, по мнению Стефанчука, сообщения о существующих разногласиях частью "российской пропаганды". Об этом он заявил в интервью Politico.

"Никогда не было ни одного случая напряженности между политическим и военным руководством", — заявил Стефанчук.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о вероятном конфликте между Зеленским и Залужным. Журналисты Washington Post отмечали, что главнокомандующий ВСУ, пользующийся популярностью среди украинцев, может представлять угрозу для действующего президента, если решит начать политическую карьеру. К одному из косвенных признаков конфликта между ними журналисты отнесли недавние заявления Залужного о тупике на фронте и невозможности "глубокого и красивого прорыва" украинских войск, от которых постарался отмахнуться Зеленский.

Глава государства заявил об усталости военных. В свою очередь издание Economist со ссылкой на высокопоставленного чиновника в правительстве Украины сообщало, что конфликт между Зеленским и главкомом был "предсказуем" и вызван неудачей украинского контрнаступления этим летом.

Кроме того, слухи подогрело заявление Зеленского относительно того, что военным не следует заниматься политикой.

После этого депутат президентской партии Марьяна Безуглая заявила, что у Залужного нет плана войны на следующий год, поэтому он должен уйти в отставку.

Ранее "Телеграф" писал, что скандал с "наездом" нардепа "Слуги народа" Марьяны Безуглой на главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного продолжается и в правящей фракции уже задумываются о ее исключении.