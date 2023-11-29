Стефанчука запитали про відносини Зеленського та Залужного: що відповів речник Ради

Стефанчук назвав повідомлення про конфлікт між Зеленським та Залужним чутками

Спікер Верховної Ради України Руслан Стефанчук заперечує конфлікт між президентом Володимиром Зеленським та головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним. Він назвав цю інформацію чутками.

Крім того, на думку Стефанчука, повідомлення про існуючі розбіжності частиною "російської пропаганди". Про це він заявив в інтерв’ю Politico.

"Ніколи не було жодного випадку напруженості між політичним та військовим керівництвом", — заявив Стефанчук.

Нагадаємо, раніше у ЗМІ з’явилася інформація про ймовірний конфлікт між Зеленським та Залужним. Журналісти Washington Post зазначали, що головнокомандувач ЗСУ, який користується популярністю серед українців, може становити загрозу для чинного президента, якщо вирішить розпочати політичну кар’єру. До однієї з непрямих ознак конфлікту між ними журналісти віднесли нещодавні заяви Залужного про глухий кут на фронті та неможливість "глибокого і красивого прориву" українських військ, від яких постарався відмахнутися Зеленський.

Глава держави заявив про втому військових. У свою чергу видання Economist з посиланням на високопосадовця в уряді України повідомляло, що конфлікт між Зеленським і головкомом був "передбачуваний" і викликаний невдачею українського контрнаступу цього літа.

Крім того, чутки підігріла заява Зеленського щодо того, що військовим не слід займатися політикою.

Після цього депутат президентської партії Мар’яна Безуглая заявила, що Залужний не має плану війни на наступний рік, тому він повинен піти у відставку.

Раніше "Телеграф" писав, що скандал із "наїздом" нардепа "Слуги народу" Мар’яни Безуглої на головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного продовжується і в правлячій фракції вже замислюються про її виключення.