Конфликта быть не может: бывший главком о слухах насчет Зеленского и Залужного

Все определенные недоразумения либо решаются, либо нет

Тема возможного конфликта между президентом Украины Владимиром Зеленским и главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным активно обсуждается как среди политиков, так и военных. В частности, бывший главнокомандующий генерал Виктор Муженко заявил, что существование подобного конфликта невозможно.

Ведь есть четкое законодательное подчинение. Об этом он сообщил в интервью BBC News Украина.

"Есть четкое понимание, какое законодательно оформлено – подчинение. Главнокомандующий подчиняется верховному главнокомандующему, президенту Украины. Президент Украины по представлению министра обороны назначает главнокомандующего и увольняет его без представления. Так прописано в законе об основах национальной безопасности. Какой здесь может быть конфликт? Какой?" ", — отметил генерал.

Он также отметил, что в случае возникновения недоразумений и разных точек зрения все выясняется и согласовывается.

"И это должен быть разговор не через средства массовой информации. Это не должно быть вынесения в публичную плоскость, это должен быть разговор "тет-а-тет". Когда представляются определенные обвинения, определенные недоразумения – они все либо решаются, либо не решаются. И тогда президент может принять любое законное решение. Это его полномочия", — добавил бывший главком.

Муженко также выразил непонимание, почему это пытаются раздуть и обвинить кого-либо в политических амбициях. По его мнению, эту проблему главком мог снять буквально, как говорится, на "раз-два", сделав заявление, что у него нет никаких политических амбиций.

"И все те, кто сбоку, справа, слева или сзади нашептывают и кричат, что есть амбиции, перспективы и все такое, они бы сразу затихли. Но почему-то этого нет. А почему? Здесь возникает вопрос", — сказал генерал.

Ранее "Телеграф" писал, что советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что в украинском руководстве проходят "ситуативные дискуссии", а не конфликт.