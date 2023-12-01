Конфлікту бути не може: колишній головком про чутки щодо Зеленського та Залужного

Усі певні непорозуміння або вирішуються, або ні

Тема можливого конфлікту між президентом України Володимиром Зеленським та головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним активно обговорюється як серед політиків, так і серед військових. Зокрема, колишній головнокомандувач, генерал Віктор Муженко заявив, що існування подібного конфлікту неможливе.

Адже є чітке законодавче підпорядкування. Про це він повідомив в інтерв'ю ВВС News Україна.

"Є чітке розуміння, яке законодавчо оформлене – підпорядкування. Головнокомандувач підпорядковується верховному головнокомандувачу, президенту України. Президент України за поданням міністра оборони призначає головнокомандувача і звільняє його без подання. Так прописано в законі про основи національної безпеки. Який тут може бути конфлікт? Який?", — зазначив генерал.

Він також зазначив, що у випадку виникнення непорозумінь та різних точок зору, все зʼясовується та узгоджується.

"І це повинна бути розмова не через засоби масової інформації. Це не повинно бути винесення в публічну площину, це повинна бути розмова тет-а-тет. Коли представляються певні звинувачення, певні непорозуміння – вони всі або вирішуються, або не вирішуються. І тоді президент може прийняти будь-яке законне рішення. Це його повноваження", — додав колишній головком.

Муженко також висловив нерозуміння, чому це намагаються роздути та звинуватити когось у політичних амбіціях. На його думку, цю проблему головком міг зняти буквально, як кажуть, "на раз-два", зробивши заяву, що в нього немає ніяких політичних амбіцій.

"І всі ті, хто збоку, справа, зліва чи позаду нашіптують і кричать, що є амбіції, перспективи і таке інше, вони б відразу затихли. Але чомусь цього немає. А чому? Тут виникає питання", — сказав генерал.

Раніше "Телеграф" писав, що радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що в українському керівництві відбуваються "ситуативні дискусії", а не конфлікт.