"Президент має два види ЗСУ": ЗМІ пишуть про нюанси відносин між Зеленським та Залужним

За даними журналістів, дії президента дестабілізують роботу головкома

В українському медіапросторі регулярно випливають чутки про погані відносини між президентом Володимиром Зеленським та головнокомандувачем Збройних сил України Валерієм Залужним. За даними ЗМІ, глава держави начебто спілкується з деякими командувачами ЗСУ в обхід головкома.

Як пише "Українська правда" з посиланням на свої джерела, така ситуація заважає Залужному командувати всією армією. Видання зазначає, що президент має "два види ЗСУ".

"Розумієте, часом є враження, що Зеленський має два види ЗСУ: "хороші", якими командує Сирський та інші фаворити, і "погані", які підпорядковуються Залужному. Це дуже демотивує головкома і головне – заважає командувати всією армією", – цитує видання джерело з близького оточення Залужного.

Зазначається, що Зеленський фактично створив паралельні треки для спілкування з командувачами різних родів військ, яке відбувається в обхід Залужного. Наприклад, із командувачами Сухопутних військ Олександром Сирським чи Повітряних сил Миколою Олещуком.

Видання підкреслює, що прямий контакт із командувачами пришвидшує роботу для президента, але дестабілізує роботу головкома ЗСУ, який дізнається частину інформації від своїх формальних підлеглих "хіба на ставках, якщо дізнається взагалі".

Також підкреслюється, що іншим прикладом політичної поведінки Зеленського стала гучна медійна історія щодо чистки серед обласних військкомів. Після журналістського розслідування щодо нечуваного збагачення на війні одеського військкома, президент поставив вимогу звільнити всіх керівників обласних центрів комплектації та перевірити їхні статки.

"Керівник ДБР Сухачов прийшов влітку на Ставку і почав доповідати, як класно звільнили військкомів. І після нього слово дали Залужному, який прям вишукано його мокнув: "Хочу подякувати правоохоронцям, тема корупції важлива. Але також хочу озвучити свіжі дані по мобілізації". А там різке падіння по всіх областях", – цитує видання одного з учасників того засідання, який дав коментар на умовах анонімності.

За твердженням УП, подібний ефект мають і кадрові перестановки, як звільнення командувача ССО Віктора Хоренка, командувачки медичних сил Тетяни Остащенко чи можлива відставка командувача Об'єднаних сил Наєва. За інформацією видання, усі ці військові з орбіти головкома Залужного, і їхнє звільнення "вносить нестабільність у командну вертикаль".

Також зазначається, що кримінальну справа проти командувача Об’єднаних сил Збройних сил України Сергія Наєва за оборону півдня у Залужного розцінюють як спробу підібратись саме до нього. "Але найбільше градус напруги між президентом і головкомом ЗСУ піднявся після початку контрнаступу на півдні", – підкреслює УП.

Своєю чергою народний депутат Олексій Гончаренко прокоментував цю статтю УП. Він заперечив твердження журналістів про те, що Залужний начебто не отримує всієї інформації від своїх підлеглих. Нардеп вважає, що автори матеріалу "не розуміють, як працює армія".

Нагадаємо, головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний у своїй статті в журналі The Economist зазначив, що війна з росією зайшла в глухий кут через паритет сил. Розрахунок на знекровлення ворога він назвав своєю помилкою, адже росія не вважає своїх втрат.