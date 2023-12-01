Соучредитель Агентства моделирования ситуаций специально для "Телеграфа" объяснил, почему у Зеленского приняли решение от выборов отказаться

Разговоры о выборах/не выборах в Украине во время войны, похоже, решили закруглить. Соответствующий меморандум, как выяснилось, подписали еще в первой половине ноября представители всех фракций Верховной Рады. Порешили, что выборы (и президентские, и парламентские) у нас пройдут лишь спустя шесть месяцев (как минимум) после отмены военного положения.

Вероятность проведения выборов даже во время войны, конечно, обсуждалась. Но от идеи отказались. Причем не только из-за объективных сложностей проведения в таких условиях.

Дело еще вот в чём.

Одно – проводить выборы, будучи стопроцентно уверенным в положительном для себя исходе. И совсем другое – когда такой уверенности нет.

А у Банковой уверенности явно нет. И это показывает ситуация с главкомом Залужным, на которого в ноябре велась усиленная информационная атака.

То есть мало того, что ты в любом случае теряешь репутационно, проводя выборы в условиях военного положения, в очень условных правовых реалиях. Так еще и есть вероятность, что ты эти выборы не выиграешь. Или выиграешь так, что это будет, мягко говоря, сомнительно.

Учитывая весь этот набор факторов, у Зеленского приняли решение от выборов отказаться.

Впрочем, все эти заявления и меморандумы мало что значат. Сколько уже делалось этой властью и ее предшественниками взаимоисключающих заявлений! Сегодня наши политики говорят так, завтра могут сказать иначе.

Есть множество вариантов развития событий. К примеру, начнутся переговоры, произойдет "заморозка". И что тогда? С 2014-го, когда у нас, по факту, началась война, были дважды проведены и парламентские выборы, и президентские. Нашли способ.

В стадии незавершенных конфликтов находятся Япония и Россия (спор за острова), Кореи. И – ничего. Живут же как-то. Проводят выборы.

Тут вопрос – кто первым упрется в стену. Украина или россия. Кто первым поймет, что дальнейших военных успехов в обозримом будущем не будет.

Если бы путин понимал, что его оккупационная армия больше не сможет продвинуться нигде, кремль бы более активно качал тему мирных переговоров. А пока о них лишь изредка говорится, нет целенаправленной мощной информационной кампании.

Следовательно – путин надеется еще что-то урвать. Особенно под свои мартовские выборы. Хотя российскому обществу на такие "успехи" – плевать. Это чисто путинский пунктик. Его личное желание.

Какое "освобождение" Авдеевки или Марьинки? Там же одни развалины, как в уже "освобожденных" Соледаре и Бахмуте…

Потому и идут разговоры, что путинская избирательная кампания не будет милитаристской. Ставка на приукрашение внутренней жизни, на экономику и социалку.