Мобілізація, вибори, корупція: про що, а головне, як говорив Зеленський на пресконференції

Експерти проаналізували для "Телеграфу" питання та відповіді

У вівторок, 19 грудня відбулася велика пресконференція президента України Володимира Зеленського. Підбивалися підсумки року, зокрема у ракурсі проблем з контрнаступом ЗСУ. Обговорювалися питання, пов’язані із продовженням відбиття російської агресії. Зокрема, болюча тема мобілізації.

Запитання, поставлені главі держави, його відповіді, а також власне перебіг заходу спеціально для "Телеграфу" проаналізували експерти.

Менше обіцянок, більше сухого раціо

Аналітик Фонду громадської дипломатії Олександра Решмеділова зауважує, що пресконференція, яка розпочалася близько шостої вечора, тривала трохи більше двох годин.

"Це досить виснажливий процес спілкування. Але це не означає, що запитання до президента і правлячої верхівки вичерпалися. Охочих поставити їх було багато. Щобільше, не всі такі охочі змогли акредитуватися", — підкреслює експерт.

За її словами, якщо минулого року на такому заході було більше західної преси, то цього – української.

"Зрозуміло, що, окрім підсумків (президент хотів дати своє бачення головних підсумків року), основними темами були — мобілізація в Україні, курс в НАТО, відносини з Польщею, подальші плани наступальних дій, що взагалі може далі відбуватися на фронтах. Не оминули і внутрішні протистояння. На запитання, чи є у нього конфлікт із Залужним, президент відповів, що це – робочі відносини", – зазначає Олександра Решмеділова.

Були, продовжує аналітик, досить гострі запитання щодо виборів, легітимності Верховної Ради (яку у мирний час ми б переобрали цієї осені і яку, за словами Зеленського, він не планує розганяти), переформатування Кабміну (у ракурсі уряду технократів чи національної єдності). Президент відповідав, що новий Кабмін навряд чи з’явиться, а скорочення там цілком можливі. З чого, вважає Олександра Решмеділова, можна зробити висновок, що деякі міністерства та відомства можуть об’єднати під керівництвом кадрів, що вже діють.

"Тема виборів, навіть у період воєнного стану, стає все актуальнішою. Це можливість випустити пару, але й небезпека виплеснути всі проблеми та тертя, які зараз дещо стримуються. Як наслідок – отримаємо загострення внутрішнього протистояння, чого багато хто боїться", – пояснює експерт.

Олександра Решмеділова вважає, що не можна сказати, ніби президент відірваний від реальності. На її думку, він чітко калібрує те, що відбувається. Робить акценти, занурений у багато процесуальних, процедурних моментів.

"Видно було, що свою команду Зеленський має намір тримати міцно. Що якихось внутрішніх чисток в ній робити не збирається", — акцентує аналітик.

На запитання щодо антикорупційної вертикалі, зазначає експерт, президент відрізав – мовляв, тема вичерпана, міжнародні партнери визнали, що ми зробили тут все необхідне, зокрема, на законодавчому рівні. І тепер просто потрібен час, щоби антикорупціонери розгребли все, що накопичувалося роками.

"Зеленський дещо роздратовано реагував на бомбардування незручними питаннями. При цьому нічого нового, проривного сказано не було. Рівна, довга розмова про наболіле. І зрозуміло, що чим довше триватиме війна, тим таких розмов про наболіле буде все більше", – впевнена Олександра Решмеділова.

Загалом, робить висновок вона, президент вкотре продемонстрував свої сильні сторони: домовленості про продовження фінансування та постачання зброї з боку партнерів (десь буде із запізненням, але точно – буде), старт переговорів про вступ до ЄС, продовження опору російській агресії. При цьому дещо охолодив якісь натовські ілюзії, зробивши їх реалістичнішими.

"Цього разу було менше обіцянок, більше сухого раціо, – вважає аналітик. – У результаті опоненти Зеленського традиційно будуть незадоволеними, а симпатики – залишаться при своїй думці. Головне, що продемонструвала ця пресконференція, нам потрібно якнайшвидше (і раціонально) визначатися з подальшим курсом країни, стратегією перебігу війни".

Робота за сценарієм, уникнення гострих питань та захист своєї команди

Директор Агентства моделювання ситуацій Віталій Бала поділився такою думкою:

"Відверто зізнаюся — мені пресконференція не сподобалася. Це точно не була підсумкова пресконференція глави держави, верховного головнокомандувача країни, що воює. Захід, схоже, розв'язував зовсім інші завдання. А саме — захисту своєї команди, яка себе, як на мене, дискредитувала. Плюс — спроба перекинути відповідальність за провал з мобілізацією та за майбутнє її посилення на головкома Валерія Залужного. Як спеціаліст стверджую, що частина пресконференції була зрежисована. Одне з перших питань — від "Укрінформу" — стосувалося саме болючої теми мобілізації/демобілізації. А в "Укрінформ" нещодавно призначили людину з Офісу президента. Видно було, що йде робота за сценарієм. Показати, як президент не бажає мобілізації жінок, як він відчуває суспільні настрої. Тобто – заздалегідь готові відповіді на заздалегідь прописані запитання. І запитань "від Офісу" була більшість".

Віталій Бала із жалем зазначає, що не побачив готовності Зеленського якось змінювати свою політику, свою команду.

"Навпаки, він почав хвалитися якоюсь "потужною міжнародною командою", назвавши п’ятьох, з яких лише двоє (глава МЗС Кулеба та його заступник Точицький) мають профільну підготовку. Інші, включаючи Стефанишину та деяких представників з ОП, – це смішно. Команда з п’яти людей, яка займається зовнішньою політикою під час війни і "потужно це робить", – це несерйозно. Для цього ми маємо ціле Міністерство закордонних справ. А п’ять осіб не можуть розбиратися у всіх сферах зовнішньої політики, включаючи всі регіони, питання озброєння, клімату, економіки, місцевих особливостей", – наголошує політолог.

Експерт зауважує, що дуже нервово Зеленський відреагував на низку питань від "Дзеркала тижня". Зокрема про необхідність переходу економіки на військові рейки та об’єднання провідних політичних сил для створення коаліційного уряду технократів.

"Закон про те, що ми перебуваємо у стані війни, ухвалювати не хочуть. У результаті цивільна політична влада у нас періодично влазить у військові справи, в яких нічого не тямить. А економіка переходить на військові рейки лише на словах, — вважає Віталій Бала. — Мало заявити: ми зробимо мільйон дронів! Ми чудово пам’ятаємо, як Зеленський обіцяв посадити і мільярд дерев, і сотні корупціонерів..."

На думку експерта, дивно, коли на запитання про необхідність створювати уряд національної єдності (як зробив той же Ізраїль після нападу ХАМАС, хоч Нетаньяху і не надто в радість було працювати пліч-о-пліч зі своїми опонентами) звучить відповідь у стилі – "міністерства будемо скорочувати". А у нас, наголошує Віталій Бала, досі немає повноцінного військового кабінету.

"Натомість у Ставці верховного головкома – повно цивільних. Включно з тим же головою Офісу президента – Єрмаком, який навряд чи розуміється на військових тактиках і стратегіях", – констатує експерт.