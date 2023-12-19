Пресконференція Зеленського: 8 головних заяв

Про що говорив президент

У вівторок, 19 грудня, президент України Володимир Зеленський дав пресконференцію для журналістів, під час якої відповів на багато актуальних питань внутрішньої та зовнішньої політики.

"Телеграф" стежив за його виступом і зібрав головні його заяви про мобілізацію, війну, дипломатію між Україною та Заходом, а також його стосунки з головнокомандувачем Валерієм Залужним.

Про мобілізацію

Зокрема, він розповів про те, що не допустить мобілізації жінок, але готовий розглянути зниження мобілізаційного віку чоловіків до 25 років.

"Жінок не мобілізуємо. Закон про мобілізацію жінок не підпишу", — сказав він.

За його словами, військові просять мобілізувати ще 450-500 тисяч людей, але йому потрібно більше аргументів, щоб підтримати цей крок.

"Якщо ми говоримо про мобілізацію, один воїн — це шість осіб, які сплачують податки. І якщо в мене просять 500 тисяч осіб, то де взяти ті ще 3 мільйони платників податків на додаток до тих, що у нас вже є", — зазначив Зеленський. .

Про Залужне

Водночас він зазначив, що у нього "робочі відносини" із Залужним, а про особистий конфлікт не йдеться.

"Все особисте у мене — з моєю дружиною", — сказав він.

Про війну

При цьому він не став прогнозувати хід війни на 2024 рік.

"Чи скінчиться війна 2024 року? Ніхто не знає відповіді на це питання", - сказав Зеленський. Також він не став говорити про плани України.

"Я не можу вам сказати про цілі. У нас були складності на Півдні, тому що всі говорили про наші плани, всі розглядали деталі... Ну, воно так не злітає з РФ, у якої зброї більше. Не можу вам сказати жодної деталі з наших контрнаступальних та оборонних дій наступного року", — зазначив він.

Водночас президент підкреслив, що питання переговорів з Росією на порядку денному не стоїть.

Про зовнішню політику

Також він відповів на актуальні питання зовнішньої політики. Наприклад, Зеленський припустив, що якщо Дональд Трамп прийде до влади в США, то це неодмінно позначиться на Україні.

"Якщо політика нового президента, ким би він не був, буде холоднішою стосовно України, або з більшим пріоритетом на внутрішню політику, більш економною, то я думаю, що ці сигнали сильно вплинуть на перебіг війни в Україні", — сказав він..

Прокоментував він і питання блокади польського кордону, наголосивши, що Україна втратила сотні мільйонів доларів.

"Блокада кордону з Польщею штучна. Блокада наших кордонів не була питанням бізнес-інтересів — це питання виживання", — додав глава держави.

Також він спростував чутки про те, що Україна може вступити до НАТО частинами.

"Нас не запрошують до НАТО і сигнали про "часткову участь" (неокупованих територій — ред.) — маячня, чесно кажучи. Для мене це "щось, десь" неконкретне, різні меседжі звучать. Ми жодного разу не отримували такого. пропозиції від жодного з партнерів. Дуже складно уявити, як це можливо", — сказав Зеленський.

Раніше "Телеграф" розповідав, що довіра українців до Зеленського, Ради та Кабміну падає, але по-різному. З’явилися результати опитування.