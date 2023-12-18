Довіра українців Зеленському, Раді та Кабміну падає, але по-різному: опитування

Дедалі більше громадян критикують владу

В Україні спостерігається зростання критичного ставлення до органів влади. Громадяни стали менше довіряти президентові України Володимиру Зеленському, нинішньому уряду та Верховній Раді, як і у минулому соцопитуванні.

Зберігається високий рівень довіри до волонтерів та Збройних сил України (ЗСУ), про що інформує "Телеграф", посилаючись на результати опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС). Опитування проводилося з 29 листопада до 9 грудня 2023 року.

Довіра до влади, ЗСУ, поліції, СБУ

За останній рік збільшилася критика влади, а українці стали менше довіряти депутатам, чиновнику та президенту. Так, Володимир Зеленський зберігає переважну довіру народу, хоч і спостерігається низхідна динаміка. У 2022 році йому довіряли 84% опитаних, тепер цей показник лише 62%.

Набагато більше критики українці направили до уряду. У 2023 році йому довіряє лише 26% опитаних, хоча у 2022-му їх було вдвічі більше.

Результати опитування КМІС про довіру до влади, армії та правоохоронців

Недовіру до Верховної Ради висловили 61% опитаних. Лише 15% сказали, що довіряють народним депутатам. У 2022 році ці показники були 34% та 35% відповідно.

Не змінилася ситуація із довірою ЗСУ. Їм стабільно довіряють 96% опитаних. Ще 3% не змогли визначитись зі своєю позицією. Головнокомандувачу Валерію Залужному довіряють 88% респондентів. Сумніваються у його діяльності лише 4%, а ще 8% не визначились.

Рівень довіри до Служби безпеки України (СБУ) за рік знизився з 63% до 58%. У 2022 році Національній поліції довіряли 58% опитаних, а тепер їх 41%.

Заступник директора КМІС Антон Грушецький прокоментував результати досліджень. Він вважає, що причина падіння довіри до влади пов’язана із невиправданими очікуваннями українців.

"Наростання критики і зниження довіри владі, скоріше за все, є наслідком, з одного боку, несправджених очікувань на цей рік та, з іншого боку, претензіями щодо ефективності та прозорості діяльності. Важливо, що при цьому критика наразі не переростає у вимоги виборів (зараз абсолютна більшість проти будь-яких виборів), а також що більшість українців зберігають довіру Президенту. Президент зберігає високу легітимність, що безумовно потрібно для підтримання керованості державних інституцій у цей складний період та для проведення складних перемовин із Західними партнерами", — сказав Грушецький.

Довіра до ЗМІ, волонтерів та церкви

Українці мають високий рівень довіри до волонтерів. Як і у 2022 році, цей показник сягає 84%. Якщо минулого року 4% опитаних не довіряли волонтерам, то 2023-го їхня кількість знизилася до 3%.

Показники довіри українців до церкви, ЗМІ та волонтерів

Поменшало українців, що довіряють засобам масової інформації (ЗМІ). Показник став навіть меншим, ніж до повномасштабного вторгнення. Лише 29% опитаних у 2023 році довіряють українським ЗМІ. Наприкінці 2021 року цей показник був 32%.

Соціологи також фіксують поступове зниження довіри до церкви. У грудні 2023 року лише 38% респондентів висловили свою довіру проти 44% у 2022-му та 51% у 2021-му.

Кому найменше довіряють українці

Опитування показало, що респонденти найменше довіряють судам та прокурорам. За останній рік показники скоротилися вдвічі. Так, суддям у 2022 році довіряли 25% опитаних, а тепер лише 12%. При цьому рівень недовіри зріс із 34% до 61%.

Багато українців не довіряють судам та прокуратурі

Схожа ситуація й з прокуратурою. У 2023 році лише 9% опитаних довіряють цьому органу проти 21% у 2022-му. Рівень недовіри зріс із 32% до 64%.

"Окремої уваги потребує ситуація з критично низькою довірою судам і прокурорам. У грудні 2022 року ми фіксували вікно можливостей, коли відносно не так багато людей не довіряли їм. Зараз вікно можливостей значно звузилося. Громадськість вимагає справедливості, тому безпорадна неефективність та корумпованість судів і прокуратури у забезпеченні справедливості лише поглиблює суспільну нелюбов до цих інституцій та створює сильне вогнище нестабільності в країні", ― сказав Грушецький.

Нагадаємо, що наприкінці вересня та на початку жовтня 2023 року соціологи проводили телефонне опитування українців та дізнавалися про їхній рівень довіри до влади, волонтерів та ЗСУ. Соціологічне дослідження проводилося КМІС. Тоді президенту Зеленському довіряли 76% опитаних, ЗСУ – 94%, волонтерам – 87%, уряду – 39%, Верховній Раді – 21%, телемарафону – 48%.

Раніше "Телеграф" писав, чи готові українці воювати без допомоги Заходу. Опитування проводилося КМІС.