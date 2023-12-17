Прослуховування Залужного: СБУ відкрила провадження та розкрила подробиці виявлення "жучків"

У СБУ кажуть, що пристрій був неробочим

У СБУ відкрили кримінальне провадження за фактом виявлення пристрою у кабінеті головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

Як зазначає пресслужба відомства, наразі вже було відкрито кримінальне провадження за статтею 359 кримінального кодексу України (незаконна купівля, збут або використання спеціальних технічних засобів отримання інформації).

У повідомленні зазначено, що пристрій було виявлено не в кабінеті Залужного, а в одному з приміщень, яке він міг використовувати для роботи у майбутньому.

"За попередніми даними, виявлений пристрій перебував у неробочому стані. Будь-яких засобів накопичення інформації чи засобів віддаленої передачі аудіозаписів не виявлено. Даний технічний пристрій буде передано на експертизу", — додали в СБУ.

У відомстві зазначають, що вживають усіх заходів, передбачених у таких ситуаціях чинним законодавством.

Як повідомлялося раніше, 17 грудня у ЗМІ з’явилася інформація про те, що у кабінеті Залужного було знайдено пристрій для прослуховування, коли приміщення готували до роботи.

Нагадаємо, раніше міністр оборони Рустем Умеров спростував інформацію про те, що Залужного планують звільнити та зазначив, що наразі питання про якісь кадрові зміни у військовому керівництві України не стоїть.