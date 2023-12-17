У кабінеті Залужного знайшли прослуховування — джерело

Пристрої виявили під час підготовки кабінету до роботи

У кабінеті Головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного виявили прослуховувальні пристрої невідомого походження.

Цю інформацію підтвердили джерела "Телеграфа" у військових колах. "Жучки" зібрані з невідомих елементів, що ускладнює можливість визначити, хто їх встановив.

"Ці пристрої були виявлені сьогодні під час підготовки приміщення до роботи", — зазначив співрозмовник.

Як повідомлялося раніше, в мережі останнім часом з’явилася інформація про нібито розбіжності між головнокомандувачем та владою України. Зокрема чутки про це підігріла активна критика Залужного з боку народного депутата Мар’яни Безуглої.

При цьому активно поширювалися чутки про те, що Залужного хочуть навіть звільнити. Однак міністр оборони Рустем Умеров зрештою спростував цю інформацію і зазначив, що наразі питання про будь-які кадрові зміни у військовому керівництві України не стоїть. А якщо про таке колись думатимуть, то обов’язково повідомлять українців.