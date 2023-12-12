Назло Росії: Умєров поставив крапку у питанні чуток про відставку Залужного

Якщо про таке колись думатимуть, то обов'язково повідомлять українців

Як би не хотілося Росії розгойдувати тему з нібито протиріччями в українському військовому командуванні, підливаючи олії у вогонь до чуток про, наприклад, дві армії Зеленського, нині питання про якісь кадрові зміни у військовому керівництві України не стоїть. Якщо про таке колись думатимуть, то обов’язково повідомлять українців.

Таку заяву зробив міністр оборони України Рустем Умеров під час спільного брифінгу зі своїм колегою з Латвії Андрісом Спрудсом. Про це повідомляє кореспондент "Телеграфа".

Умєров зазначив, що у військовому керівництві завжди бувають зміни. Він сам уже далеко не перший міністр оборони, але зараз ніякі кадрові питання, тему з яким розгойдують росіяни, не обговорюються. А над усіми цими чутками головком з міністром часто жартують при особистих зустрічах.

"Завжди бувають зміни. Тобто ротації, якісь зміни, регенерація, хтось переводиться в резерви тощо. У військовому командуванні завжди є якісь перехідні речі, які були і до мене. У цьому плані питання таке не стоїть. Я знаю його розгойдують і внутрішньо і зовні. Ми сьогодні були разом із головкомом і поздоровляли командувача Сухопутних військ. Я завжди жартую з цього питання з Валерієм Федоровичем. Кажу: "А цього разу, хто тебе звільняє?".

Тобто в цьому плані я завжди відкритий. Якщо будуть такі питання — повідомлятиму. Але негайних таких питань немає. Були перехідні з деякими командувачами і я завжди запитував у Валерія Федоровича про його рекомендації. Як ви знаєте, ми можемо робити ротацію чи переводити на окремі посади, тому таких питань, як хочуть росіяни, немає, якщо вони будуть, я вийду з цим питанням і розповім. Бачу це дуже хвилює суспільство, але хочу зазначити, що все, що необхідно, щоб перемагати ми робимо. Я п’ятий міністр на цій посаді, головком не знаю який. Тобто всі змінюються. Але сьогодні такого питання немає", — сказав Умєров.

Нагадаємо, раніше в мережі активно поширювалися чутки про те, що між міністром оборони Рустемом Умеровим та головнокомандувачем Валерієм Залужним пробігла чорна кішка.

Нагадаємо, тоді ЗМІ писали, що глава МО України публічно на зустрічах у Вашингтоні критикував Залужного. При цьому нібито згадував контрнаступ та резонансну статтю у виданні The Economist. Тоді ЗМІ писали, що голова МО України публічно під час зустрічей у Вашингтоні критикував Залужного. При цьому нібито згадував контрнаступ та резонансну статтю у виданні The Economist.

Втім, судячи з дружніх фото, Залужного, Умерова та Сирського, які сьогодні були опубліковані на сторінці Міноборони України, ці чутки можна вважати спростованими.

Раніше "Телеграф" писав, що радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що в українському керівництві відбуваються "ситуативні дискусії", а не конфлікт.