В кабинете Залужного нашли прослушку - источник

Устройства обнаружили во время подготовки кабинета к работе

В кабинете Главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного обнаружили прослушивающее устройство неизвестного происхождения.

Данную информацию подтвердили источники "Телеграфа" в военных кругах. "Жучки" собраны из неизвестных элементов, что сильно затрудняет возможность определить, кто их установил.

"Эти устройства были обнаружены сегодня при подготовке помещения к работе", — отметил собеседник.

Как сообщалось ранее, в сети в последнее время появилась информация о якобы разногласиях между главнокомандующим и властями Украины. В частности слухи об этом подогрела активная критика Залужного со стороны народного депутата Марьяны Безуглой.

При этом активно распространялись слухи о том, что Залужного даже хотят уволить. Однако министр обороны Рустем Умеров в конечном итоге опроверг эту информацию и отметил, что в настоящее время вопрос о каких-либо кадровых изменениях в военном руководстве Украины не стоит. А если о таком когда-либо будут думать, то обязательно уведомят украинцев.