Неудача контрнаступления и отношения Зеленского с Залужным: Данилов разоткровенничался в новом интервью

Журналисты узнали у Данилова о его мнении по поводу самых обсуждаемых тем на сегодня

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов дал новое интервью изданию BBC. В нем он, в частности, прокомментировал слухи о "напряженности" между Зеленским и Залужным и контрнаступление ВСУ.

"Телеграф" собрал все основные заявления, которые сделал Алексей Данилов в разговоре с журналистами. Узнать о них вы можете в нашем материале.

О контрнаступлении

Секретарь Совета нацбезопасности признал, что надежды на летнее контрнаступление не оправдались. В мае, в преддверии операции, он говорил, что ближайшие месяцы представляют "историческую возможность".

Размышляя над этими словами, он сказал: "В мае каждый гражданин нашей страны хотел, чтобы война как можно быстрее закончилась. Были надежды, но они не сбылись. Люди иногда ошибаются. Нельзя всю жизнь быть отличником".

При этом, настаивает он,"Это не значит, что победа будет не на нашей стороне".

О проблемах с помощью Запада

В Соединенных Штатах Америки до сих пор не пришли к консенсусу относительно бюджета на следующий год, в котором заложена поддержка Украины, но трагедию, по мнению Данилова, не стоит делать.

"Если случится так, что мы получим подарок к Рождеству, мы будем счастливы Однако, если это произойдет чуть позже, то не стоит делать из этого трагедию".

Данилов считает, что какое-либо военное финансирование "обязательно будет".

Отвечая на вопрос, проиграет ли Украина войну, если все же прекратится помощь США, он исключил такую возможность, потому что "правда на нашей стороне".

"Уничтожит ли Путин нас на глазах у всего человечества? Будет ли он убивать наших детей, наших женщин, наших стариков? И весь мир будет смотреть на это с закрытыми глазами? Тогда возникает вопрос: в каком мире мы живем?".

О слухах по поводу "конфликта" Залужного и Зеленского

Данилов опроверг сообщения о напряжении между президентом Владимиром Зеленским и Главнокомандующим Украины Валерием Залужным.

"Я не подтверждаю, что любые подобные вещи, которые сегодня артикулируются в СМИ, реальны."

О текущей ситуации на фронте

Нынешнюю ситуацию на передовой он назвал "очень сложной", и сказал, что старые "учебники" для войны, в том числе натовские, "нужно вернуть в архив".

"Такой войны в нашей стране не было – ни в 20-м, ни в 21-м веке".

Напомним, ранее мы писали о главном из интервью Зеленского АР.