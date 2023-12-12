Невдача контрнаступу та відносини Зеленського з Залужним: Данілов дав нове відверте інтерв'ю

Журналісти дізналися у Данілова про його думку щодо найбільш обговорюваних тем на сьогодні.

Секретар РНБО України Олексій Данілов дав нове інтерв’ю виданню ВВС. У ньому він, зокрема, прокоментував чутки про "напруженість" між Зеленським та Залужним та контрнаступ ЗСУ.

"Телеграф" зібрав усі основні заяви, які зробив Олексій Данілов у розмові з журналістами. Дізнатися про них ви можете у нашому матеріалі.

Про контрнаступ

Секретар Ради національної безпеки визнав, що надії на літній контрнаступ не виправдалися. У травні, напередодні операції, він говорив, що найближчими місяцями буде "історична можливість".

Розмірковуючи зараз над цими словами, він сказав: "У травні кожен громадянин нашої країни хотів, щоб війна якнайшвидше закінчилася. Були надії, але вони не справдилися. Люди іноді помиляються. Не можна все життя бути відмінником".

При цьому, наполягає він, "Це не означає, що перемога буде не на нашому боці".

Про проблеми з допомогою Заходу

У Сполучених Штатах Америки досі не дійшли консенсусу щодо бюджету на наступний рік, у якому закладено підтримку України, але трагедію, на думку Данілова, не варто робити.

"Якщо станеться так, що ми отримаємо подарунок на Різдво, ми будемо щасливі Однак, якщо це станеться трохи пізніше, то не варто робити з цього трагедію".

Данілов вважає, що хоч якесь військове фінансування "обов’язково буде".

Відповідаючи на запитання, чи програє Україна війну, якщо все ж таки припиниться допомога США, він виключив таку можливість, бо "правда на нашому боці".

"Чи знищить Путін нас на очах у всього людства? Чи буде він вбивати наших дітей, наших жінок, наших старих? І весь світ буде дивитися на це із закритими очима? Тоді виникає запитання: у якому світі ми живемо?".

Про чутки з приводу "конфлікту" Залужного та Зеленського

Данілов спростував повідомлення про напругу між президентом Володимиром Зеленським та Головнокомандувачем України Валерієм Залужним.

"Я не підтверджую, що будь-які подібні речі, які сьогодні артикулюються у ЗМІ, є реальними."

Про поточну ситуацію на фронті

Нинішню ситуацію на передовій він назвав "дуже складною", і сказав, що старі "підручники" для війни, зокрема натовські, "потрібно повернути до архіву".

"Такої війни в нашій країні не було — ні в 20-му, ні в 21-му столітті".

Нагадаємо, раніше ми писали про головне з інтерв’ю Зеленського АР.