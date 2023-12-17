Прослушка Залужного: СБУ открыла производство и раскрыла подробности обнаружения "жучков"

В СБУ говорят, что устройство было нерабочим

В СБУ открыли уголовное производство по факту обнаружения прослушивающего устройства в кабинете главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

Как отмечает пресс-служба ведомства, в настоящее время уже было открыто уголовное производство по статье 359 уголовного кодекса Украины (незаконная покупка, сбыт или импользование специальных технических средств получения информации).

В сообщении указано, что устройство было обнаружено не в кабинете Залужного, а в одном из помещений, которое он мог использовать для работы в будущем.

"По предварительным данным, обнаруженное устройство находилось в нерабочем состоянии. Каких-либо средств накопления информации или средств удаленной передачи аудиозаписей не обнаружено. Данное техническое устройство будет передано на экспертизу", — добавили в СБУ.

В ведомстве отмечают, что предпринимают все меры, которые предусмотрены в таких ситуациях действующим законодательством.

Как сообщалось ранее, 17 декабря в СМИ появилась информация о том, что в кабинете Залужного было найдено устройство для прослушки, когда помещение готовили к работе.

Напомним, ранее министр обороны Рустем Умеров опроверг информацию о том, что Залужного планируют уволить и отметил, что в настоящее время вопрос о каких-либо кадровых изменениях в военном руководстве Украины не стоит.