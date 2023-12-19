Пресс-конференция Зеленского: 8 главных заявлений
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О чем говорил президент
Во вторник, 19 декабря, президент Украины Владиимир Зеленский дал пресс-конференцию для журналистов, во время которой ответил на многие актуальные вопросы внутренней и внешней политики.
"Телеграф" следил за его выступлением и собрал главные его заявления о мобилизации, войне, дипломатии между Украиной и Западом, а также его отношениях с главнокомандующим Валерием Залужным.
О мобилизации
В частности он рассказал о том, что не допустит мобилизации женщин, но готов рассмотреть снижение мобилизационного возраста мужчин до 25 лет.
"Женщин не мобилизируем. Закон о мобилизации женщин не подпишу", — сказал он.
По его словам, военные просят мобилизировать еще 450-500 тысяч человек, но ему нужно больше аргументов для того, чтобы поддержать этот шаг.
"Если мы говорим о мобилизации, один воин – это шесть человек, уплачивающих налоги. И если у меня просят 500 тысяч человек, то где взять те еще 3 миллиона плательщиков налогов в прибавку к тем, что у нас уже есть", — отметил Зеленский.
О Залужном
Вместе с тем, он отметил, что у него "рабочие отношения" с Залужным, а о личном конфликте не идет речи.
"Все личное у меня — с моей женой", — сказал он.
О войне
При этом он не стал давать прогнозы относительно войны на 2024 год.
"Кончится ли война в 2024 году? Никто не знает ответа на этот вопрос", — сказал Зеленский. Также он не стал говорить о планах Украины.
"Я не могу вам сказать о целях. У нас были сложности на Юге, потому что все говорили о наших планах, все рассматривали детали… Ну, оно так не взлетает с РФ, у которой оружия больше. Не могу вам сказать ни одной детали из наших контрнаступательных и оборонительных действий в следующем году", — отметил он.
Вместе с тем, президент подчеркнул, что вопрос переговоров с Россией в повестке дня не стоит.
О внешней политике
Также он ответил и на актуальные вопросы внешней политики. Например, Зеленский предположил, что если Дональд Трамп придет ко власти в США, то это непременно скажется на Украине.
"Если политика нового президента, кем бы он ни был, будет более холодной по отношению к Украине, либо с большим приоритетом на внутреннюю политику, более экономной, то я думаю, что эти сигналы сильно повлияют на ход войны в Украине", — сказал он.
Прокомментировал он и вопрос блокады польской границы, отметив, что Украина потеряла сотни миллионов долларов.
"Блокада границы с Польшей искусственная. Блокада наших границ не была вопросом бизнес-интересов — это вопрос выживания", — добавил глава государства.
Также он опроверг слухи о том, что Украина может вступить в НАТО по частям.
"Нас не приглашают в НАТО и сигналы о "частичном участии" (неоккупированных территорий — ред.) — бред, честно говоря. Для меня это "что-то, где-то" неконкретное, разные месседжи звучат. Мы ни разу не получали такого предложения от ни одного из партнеров. Очень сложно представить, как это возможно", — сказал Зеленский.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что доверие украинцев к Зеленскому, Раде и Кабмину падает, но по-разному. Появились результаты опроса.