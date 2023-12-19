Устал и постарел: как Зеленский изменился за два года войны (свежие фото)

Как изменился президент Украины за время войны

Все украинцы точно заметили, как изменилась внешность президента Владимира Зеленского за время полномасштабного вторжения РФ в Украину. Изменился также и стиль главы государства — он больше не носит элегантные костюмы и галстуки, сменив их на "стиль хаки" с украинскими символами. Во время большой пресс-конференции, которая проходила 19 декабря, украинцы снова заметили, как постарел и устал Зеленский, это буквально написано у него на лице.

Не осталось и следа от того беззаботного актера, который пришел на пост президента Украины в 2019 году. Теперь это человек с глубокими морщинами, бородой и уставшими глазами.

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На коллажах можно наглядно и четко увидеть, как менялась внешность и стиль президента Украины за время полномасштабной войны

Так, на снимках до 24 февраля 2022 года президент выглядел на свой возраст — на тот момент ему только исполнилось (25 января) 44 года.

Как выглядел Зеленский в 2021 году, и как выглядит сейчас. Фото: Ян Доброносов

В начале 2023 года, спустя практически год полномасштабной войны, Зеленскому исполнилось 45 лет. И его внешность уже потерпела изменения.

Как выглядел Зеленский в 2022 году, и как выглядит сейчас. Фото: Ян Доброносов

Скоро глава государства будет отмечать свой 46-й день рождения, и за месяц до этого он выглядит еще старше своего возраста. К слову, как ранее признавался Зеленский журналистам, у него сильно просело зрение и теперь он вынужден пользоваться очками.

Как выглядел Зеленский в начале 2023 года и как выглядит сейчас. Фото: Ян Доброносов

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