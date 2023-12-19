Втомився та постарів: як Зеленський змінився за два роки війни (свіжі фото)

Як змінився президент України за час війни

Усі українці точно помітили, як змінилася зовнішність президента Володимира Зеленського за час повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Змінився також стиль глави держави — він більше не носить елегантні костюми та краватки, змінивши їх на "стиль хакі" з українськими символами. Під час великої прес-конференції, яка проходила 19 грудня, українці знову могли помітити, як постарів та втомився Зеленський, це буквально написано у нього на обличчі.

Не залишилося і сліду від безтурботного актора, який прийшов на пост президента України у 2019 році. Тепер це людина з глибокими зморшками, бородою та втомленими очима.

"Телеграф" порівняв минулі та свіжі фото Володимира Зеленського

На колажах можна наочно та чітко побачити, як змінювалася зовнішність та стиль президента України за час повномасштабної війни.

На знімках до 24 лютого 2022 року президент мав вигляд на свій вік — на той момент йому щойно виповнилося (25 січня) 44 роки.

Як виглядав Зеленський у 2021 році і як виглядає зараз. Фото: Ян Доброносов

На початку 2023 року, майже через рік повномасштабної війни, Зеленському виповнилося 45 років. І його зовнішність вже зазнала змін.

Як виглядав Зеленський у 2022 році і як виглядає зараз. Фото: Ян Доброносов

Незабаром глава держави відзначатиме свій 46-й день народження, і за місяць до цього він виглядає ще старшим за свій вік. До речі, як раніше зізнавався Зеленський журналістам, у нього сильно просів зір і тепер він змушений користуватися окулярами.

Як виглядав Зеленський на початку 2023 року і як виглядає зараз. Фото: Ян Доброносов

Раніше "Телеграф" розповідав, що довіра українців до Зеленського, Ради та Кабміну падає, але по-різному. З’явилися результати опитування.