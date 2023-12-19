"Без них стану слабее": Зеленскому задали острый вопрос насчет его команды и "слуг"

Президент заявил, что не может избавиться от народных депутатов, даже несмотря на их скандальное поведение

Владимир Зеленский прокомментировал скандалы с депутатами, в том числе из его партии "Слуга народа". Глава государства отметил, что все государственные деятели должны быть нравственным примером, но при этом заявил, что вечеринка депутата ни чем не отличается от вечеринки бизнесмена.

Об этом президент Украины сказал на пресс-конференции сегодня, 19 декабря. Он заявил, что не может избавиться от своей команды, так как Украина ослабеет и колко ответил журналисту.

"Спасибо за вопросы. Хотелось, чтобы вы хотя бы по одному из них мне помогали. Что касается моей команды, у меня она не большая, 5-6 менеджеров. Если я избавлюсь от команды, будет меньше ПВО, меньше помощи, мы станем слабее. Не могу позволить себе этого", — сказал Владимир Зеленский.

На вопрос о разгульном образе депутатов президент ответил, что они должны заниматься своей работой и быть "нравственными авторитетами", но этого не происходит. Он добавил, что все же часть народных избранников добросовестно выполняют свои обязанности, в качестве примера он привел проголосованные европейские законы и другие важные законопроекты.

"Я не считаю, что гуляющий депутат чем-то отличается от бизнесмена, который запускает салюты на день рождения, пока военный на фронте защищают страну. Я не делю этих людей, я считаю, что все государственные деятели должны быть нравственным примером. Но такого, к сожалению, нет", — сказал Зеленский.

По его словам, он не может распустить народных избранников так как придется проводить выборы, чтобы найти им замену, но в военное время выборы невозможны. Вместе с тем Зеленский отметил, что сделал все возможное, чтобы и скандальноизвестные нардепы проголосовали антикоррупционные законы, чтобы в итоге борцы с коррупцией приходили к ним и разбирались по закону.

"Мы максимально боремся с коррупционными рисками. Партнеры говорят, что их финансы под риском. За коррупцию – сажать, бить. Лучше вместе бороться с коррупцией, чем делить людей. Сегодня важно не делиться. А полиция, СБУ, антикоррупционные органы обязательно проделают свою работу", — отметил президент Украины.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что депутат от "Слуги народа" предлагала мужчинам свои услуги, а теперь может оказаться за решеткой. САП уже направила в суд обвинительный акт.