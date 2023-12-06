Командировка за границу затянулась: "слуга народа" попал в скандал

Депутат уехал в Израиль, а засветился в американской Флориде

"Слуга народа" Александр Куницкий летом 2023 года получил разрешение на 5-дневную поездку в Израиль. Однако он вернулся в Украину лишь спустя 3 недели, а в этот период был замечен на территории США.

Об этом сообщает проект "Схемы" (принадлежит "Радио Свободе"), ссылаясь на отчет Верховной Рады о командировке Куницкого. Поездка состоялась в рамках деятельности депутатской группы ВРУ по межпарламентским связям с Израилем, где оскандалившийся депутат является сопредседателем.

Командировка Куницкого должна была состояться в период с 3 по 7 июля 2023 года. Он действительно покинул Украину вовремя, через пункт пропуска "Шегини", предоставив дипломатический паспорт. Вернулся на Родину он только 22 июля.

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Журналистам удалось узнать, что Куницкий успел посетить территорию США. Там проживает его семья. Нардепа заметили в аэропорту Флориды. В этом штате проживает его помощник Дмитрий Никонов. Он покинул территорию Украины за 3 месяца до вторжения России.

Никонов, как и Куницкий, являются фигурантами расследования НАБУ. Депутата обвиняют, что он использовал свой мандат в интересах компании Autoenterprise. Ее владельцем является Никонов. Но оба опровергают эти обвинения.

Куницкий пребывал в США уже в тот период, когда в Украине ввели запрет на выезд чиновников за границу без веских оснований. Из-за этой "затянувшейся командировки" он пропустил заседания Верховной Рады 14-15 июля. Всего в 2023 году "слуга народа" провел за границей 54 дня.

В расследовании также указано, что Куницкий не отчитался о встречах, ради которых он посещал Израиль. "Слуга народа" не назвал конкретных фамилий, а в его соцсетях отсутствуют любые упоминания о деятельности депутатской группы. Нет их и на сайте Верховной Рады. Сам депутат ситуацию не комментирует и на связь с журналистами не выходит.

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