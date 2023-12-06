Командировка за границу затянулась: "слуга народа" попал в скандал
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Депутат уехал в Израиль, а засветился в американской Флориде
"Слуга народа" Александр Куницкий летом 2023 года получил разрешение на 5-дневную поездку в Израиль. Однако он вернулся в Украину лишь спустя 3 недели, а в этот период был замечен на территории США.
Об этом сообщает проект "Схемы" (принадлежит "Радио Свободе"), ссылаясь на отчет Верховной Рады о командировке Куницкого. Поездка состоялась в рамках деятельности депутатской группы ВРУ по межпарламентским связям с Израилем, где оскандалившийся депутат является сопредседателем.
Командировка Куницкого должна была состояться в период с 3 по 7 июля 2023 года. Он действительно покинул Украину вовремя, через пункт пропуска "Шегини", предоставив дипломатический паспорт. Вернулся на Родину он только 22 июля.
Журналистам удалось узнать, что Куницкий успел посетить территорию США. Там проживает его семья. Нардепа заметили в аэропорту Флориды. В этом штате проживает его помощник Дмитрий Никонов. Он покинул территорию Украины за 3 месяца до вторжения России.
Никонов, как и Куницкий, являются фигурантами расследования НАБУ. Депутата обвиняют, что он использовал свой мандат в интересах компании Autoenterprise. Ее владельцем является Никонов. Но оба опровергают эти обвинения.
Куницкий пребывал в США уже в тот период, когда в Украине ввели запрет на выезд чиновников за границу без веских оснований. Из-за этой "затянувшейся командировки" он пропустил заседания Верховной Рады 14-15 июля. Всего в 2023 году "слуга народа" провел за границей 54 дня.
В расследовании также указано, что Куницкий не отчитался о встречах, ради которых он посещал Израиль. "Слуга народа" не назвал конкретных фамилий, а в его соцсетях отсутствуют любые упоминания о деятельности депутатской группы. Нет их и на сайте Верховной Рады. Сам депутат ситуацию не комментирует и на связь с журналистами не выходит.
Ранее "Телеграф" писал, что "слуга народа" Виталий Безгин "наехал" на министра образования Украины.