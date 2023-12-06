Відрядження за кордон затяглося: "слуга народу" потрапив у скандал
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Депутат поїхав до Ізраїлю, а засвітився в американській Флориді
"Слуга народу" Олександр Куницький влітку 2023 року отримав дозвіл на 5-денну поїздку до Ізраїлю. Однак він повернувся до України лише через 3 тижні, а в цей період був помічений на території США.
Про це повідомляє проект "Схеми" (належить "Радіо Свободі"), посилаючись на звіт Верховної Ради про відрядження Куницького. Поїздка відбулася в рамках діяльності депутатської групи ВРУ з міжпарламентських зв’язків з Ізраїлем, де депутат, що оскандалився, є співголовою.
Відрядження Куницького мало відбутися в період з 3 по 7 липня 2023 року. Він справді залишив Україну вчасно через пункт пропуску "Шегині", надавши дипломатичний паспорт. Повернувся на Батьківщину він лише 22 липня.
Журналістам удалося дізнатися, що Куницький встиг відвідати територію США. Там мешкає його родина. Нардепа помітили в аеропорту Флориди. У цьому штаті мешкає його помічник Дмитро Ніконов. Він залишив територію України за три місяці до вторгнення Росії.
Ніконов, як і Куницький, є фігурантами розслідування НАБУ. Депутата звинувачують, що він використовував свій мандат на користь компанії Autoenterprise. Її власником є Ніконов. Але обидва спростовують ці звинувачення.
Куницький перебував у США вже в той період, коли в Україні запровадили заборону на виїзд чиновників за кордон без вагомих підстав. Через це "затягнене відрядження" він пропустив засідання Верховної Ради 14-15 липня. Загалом у 2023 році "слуга народу" провів за кордоном 54 дні.
У розслідуванні також зазначено, що Куницький не прозвітував про зустрічі, заради яких він відвідував Ізраїль. "Слуга народу" не назвав конкретних прізвищ, а у його соцмережах відсутні будь-які згадки про діяльність депутатської групи. Нема їх і на сайті Верховної Ради. Сам депутат ситуацію не коментує і на зв’язок із журналістами не виходить.
Раніше "Телеграф" писав, що "слуга народу" Віталій Безгін "наїхав" на міністра освіти України.