Відрядження за кордон затяглося: "слуга народу" потрапив у скандал

Депутат поїхав до Ізраїлю, а засвітився в американській Флориді

"Слуга народу" Олександр Куницький влітку 2023 року отримав дозвіл на 5-денну поїздку до Ізраїлю. Однак він повернувся до України лише через 3 тижні, а в цей період був помічений на території США.

Про це повідомляє проект "Схеми" (належить "Радіо Свободі"), посилаючись на звіт Верховної Ради про відрядження Куницького. Поїздка відбулася в рамках діяльності депутатської групи ВРУ з міжпарламентських зв’язків з Ізраїлем, де депутат, що оскандалився, є співголовою.

Відрядження Куницького мало відбутися в період з 3 по 7 липня 2023 року. Він справді залишив Україну вчасно через пункт пропуску "Шегині", надавши дипломатичний паспорт. Повернувся на Батьківщину він лише 22 липня.

В Апараті Верховної Ради підтвердили відрядження нардепа

Журналістам удалося дізнатися, що Куницький встиг відвідати територію США. Там мешкає його родина. Нардепа помітили в аеропорту Флориди. У цьому штаті мешкає його помічник Дмитро Ніконов. Він залишив територію України за три місяці до вторгнення Росії.

Ніконов, як і Куницький, є фігурантами розслідування НАБУ. Депутата звинувачують, що він використовував свій мандат на користь компанії Autoenterprise. Її власником є Ніконов. Але обидва спростовують ці звинувачення.

Куницький перебував у США вже в той період, коли в Україні запровадили заборону на виїзд чиновників за кордон без вагомих підстав. Через це "затягнене відрядження" він пропустив засідання Верховної Ради 14-15 липня. Загалом у 2023 році "слуга народу" провів за кордоном 54 дні.

У розслідуванні також зазначено, що Куницький не прозвітував про зустрічі, заради яких він відвідував Ізраїль. "Слуга народу" не назвав конкретних прізвищ, а у його соцмережах відсутні будь-які згадки про діяльність депутатської групи. Нема їх і на сайті Верховної Ради. Сам депутат ситуацію не коментує і на зв’язок із журналістами не виходить.

Раніше "Телеграф" писав, що "слуга народу" Віталій Безгін "наїхав" на міністра освіти України.