"Гарний хлопець – не професія": "слуга народу" наїхав на одного з міністрів

"Слуги народу" не втомлюються генерувати скандали

У "Слузі народу" висунули претензію міністру освіти Оксену Лісовому. Депутат Віталій Безгін заявив, що міністр дозволяє собі нехтувати запитами депутатів.

"Гарний хлопець – не професія. Якщо Оксен Лісовий дозволяє собі відповідати на запити народних депутатів щодо перегляду освітньої субвенції в результаті ліквідації СМТ у форматі "пане народний депутате, йдіть н…., ми нічого робити не будемо", то, схоже, зміна Шкарлета нічого не змінила", — написав Безгін на своїй Facebook-сторінці.

Він заявив про проведення засідання Комітету зі звітом на тему. Нардеп порадив міністру готуватись до цього.

"Тому, поки порада пану міністру, готуйтеся на засідання нашого комітету зі звітом на тему. Після ради буде офіційний виклик 08.12. Вибір за вами", — написав "слуга народу".

У коментарях Безгін додав, що у Лісового "повне небажання виконувати свою роботу". Він також звинуватив міністра у "відписках".

"Відписки у стилі радянських бюрократів та повне небажання виконувати свою роботу", — відповів нардеп на запитання про те, що сталося. На офіційній Facebook-сторінці Оксена Лісового на момент публікації цього матеріалу немає реакції на заяви Безгіна.

Нагадаємо, невдовзі після призначення Лісового на посаду міністра освіти спалахнув скандал — його звинуватили у плагіаті дисертації. Напередодні нового навчального року Лісовий зробив спробу виправдатися. Він заявив, що захищав кандидатську роботу формально, а не через бажання займатися наукою.